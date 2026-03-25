El Polar Street X llega a España con resistencia militar y linterna LED

Los smartwatches resistentes siempre han sido un gran reclamo para muchos consumidores. La herencia de los G-Shock de Casio sigue viva en muchos relojes que se diseñan para ser utilizados en entornos muy exigentes, y normalmente para usuarios que valoran la aventura y la disponibilidad total de dispositivos ultra resistentes. En este caso el nuevo reloj de Polar nos ofrece todo esto, sin renunciar a las mejores especificaciones técnicas.

Ficha técnica del Polar Street X

Estamos ante un reloj que destaca por su extrema resistencia, ya que cuenta con el estándar militar MIL-STD-810H y una resistencia al agua WR50, que lo hace ideal para salir de aventura a los entornos más hostiles. Tiene una pantalla bastante compacta, con una diagonal de 1,28 pulgadas AMOLED, que a su vez está protegida por el cristal Gorilla Glass 3.

En lo que a sensores y hardware se refiere, presume de conectividad GPS, así como brújula y barómetro, por lo que vamos a tener disponibles numerosos datos en tiempo real sobre el entorno, como el tiempo, y la ubicación, así como altura y presión atmosférica. Para la medición física, utiliza la tecnología Polar Precision Prime para hacer un seguimiento óptico avanzado de la frecuencia cardíaca

Además, incorpora una linterna LED integrada que permite alternar rápidamente entre luz blanca, o luz roja, esta es realmente útil cuando nos encontramos a oscuras y queremos apreciar el cielo estrellado. Cuando se trata de hacer seguimiento de la salud, este reloj nos ofrece el seguimiento de más de 170 deportes o actividades físicas. Y algunas de las funciones de salud que ofrece son poco comunes.

Ya que nos brinda métricas avanzadas como la medición de la temperatura de la piel durante la noche, el registro de la variabilidad de la frecuencia cardíaca HRV y de la actividad del sistema nervioso autónomo. También ofrece tecnología para recuperarnos antes de nuestra actividad física, con funciones como las potentes herramientas de recuperación y sueño Training Load Pro, Nightly Recharge, Sleep Plus Stages y SleepWise.

A nivel de autonomía destaca por ofrecer hasta 10 días de autonomía usándolo como reloj inteligente, mucho más de lo que nos ofrecen gran parte de su competencia. Si vamos a entrenar, puede permanecer encendido hasta 43 horas con el GPS y seguimiento óptico de frecuencia cardíaca activado. En el caso de activar el modo de ahorro de energía, la autonomía se dispara hasta las 170 horas.

Este reloj cuenta con acceso completo a la aplicación y el servicio web de Polar Flow, que nos ofrece una plataforma integral donde los usuarios pueden planificar, registrar y revisar detalladamente todo su progreso y entrenamientos

Precio y disponibilidad

Este modelo llega en tres colores, negro, blanco y verde, y lo hace por 249,90 euros, ya está disponible en la tienda online de la marca.