El Pixel Watch puede bloquear tu teléfono cuando te alejes de él

Dejar olvidado el móvil en el coche, en casa o incluso en una cafetería es algo de lo más habitual. También lo es dejarlo desbloqueado sin darnos cuenta, encima de la mesa. O incluso que este nos sea arrebatado de forma violenta de nuestras manos mientras lo tenemos desbloqueado, dejando nuestra información personal accesible para cualquier extraño. Para evitar esta situación Google ha incluido una nueva función que permite bloquearlo de forma inmediata cuando nos alejamos del teléfono. A continuación, te contamos cómo.

Descubre el bloqueo automático de la mano de tu Pixel Watch

Los de la Gran G, llevan trabajando desde hace tiempo en implementar nuevas herramientas de privacidad que permiten al usuario no solo mejorarla sino tomar el control sobre ella, en todo su ecosistema. Recientemente han puesto a nuestra disposición una nueva función que se encarga de bloquear tu teléfono cuando no se encuentre al alcance del Pixel Watch.

Google Pixel Wacth te avisa cuando te alejas del móvil | Google

Desde hace tiempo, hemos disfrutado de otra interesante funcionalidad, el desbloqueo desde el reloj, lo que permite es que nuestro teléfono esté disponible mientras que el reloj está cerca. A diferencia de esta novedad, en la que se invierten los términos, nuestro reloj se convierte en nuestro mayor aliado para preservar la privacidad. De manera que cuando el teléfono pierde la conexión bluetooth con el reloj, de forma inmediata y automática este se bloquea. Una funcionalidad que también podemos usar con nuestro PC.

Al activar esta, tendremos máxima protección si el teléfono es sustraído, una función que se complementa con el bloqueo por detección de robo, integrada en Android. Lo cual dejará totalmente inaccesible el reloj para el ladrón. Por otro lado, nos brinda protección cuando dejamos olvidado el teléfono desbloqueado sobre la mesa, cuando estamos en la oficina o en una reunión familiar. Al bloquearse de forma instantánea, nadie podrá echar un vistazo a su contenido, sin nuestro permiso.

Para que funcione correctamente, debemos cumplir una serie de condiciones, como que nuestro teléfono sea un Google Pixel 8 o superior, así como un Pixel Watch 2, 3 o 4. Y asegurarnos de que llevamos puesto el reloj y que la conexión Bluetooth está activada.

Una vez hecho esto, con el reloj encendido, debemos emparejarlo con el reloj.

Desde la app de Google Pixel Watch , selecciona el reloj.

, selecciona el reloj. En el menú principal entra en el apartado “ preferencias del reloj”

Donde seleccionamos “seguridad”

Debemos localizar una opción llamada “bloquear teléfono si se olvida ” o lock phone when left behind.

” o lock phone when left behind. Activa el botón junto a esta opción.

Una vez hecho, podemos hacer la prueba y alejarnos del dispositivo, así podremos comprobar si se bloquea correctamente y la distancia a la que se activa la función. Debemos tener en cuenta que al acercarnos de nuevo al teléfono, no se desbloquea de forma automática. Para ello debemos usar nuestro método de desbloqueo habitual. Ya sea usando un PIN, un patrón, la huella dactilar o el reconocimiento facial.