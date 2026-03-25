Apple lanza iOS 26.4 con numerosas novedades

Ya está aquí la actualización que iba a suponer un antes y un después en la relación del sistema operativo de Apple con la IA. Y es que con esta versión 26.4 de iOS se esperaba que por fin se integrara el nuevo Apple Intelligence con núcleo de Google Gemini, para hacer de Siri un verdadero asistente alimentado por IA generativa. Pero finalmente esto tendrá que esperar un poco más, y por tanto toca conformarse con las novedades que ahora nos brinda la nueva versión de iOS, que no son pocas.

iOS 26.4 llega junto a iPadOS 26.4, ¿cuáles son las novedades?

Pues bien, la nueva versión del sistema operativo se estrena con interesantes novedades, que si bien no revolucionan el día a día con nuestro iPhone, sí que ayudan a disfrutar de nuevas y útiles características. Como la nueva función Playlist Playground, que llega con esta versión para crear listas de reproducción gracias a la IA generativa y con una tremenda sencillez.

Y es que a partir de un simple Prompt la IA podrá crear dentro de Apple Music playlist adaptadas a nuestros gustos musicales. Con un texto que describa el tipo de música que queremos escuchar, Apple Music añadirá una nueva lista de reproducción con canciones adaptadas a esos gustos. Junto a esta función llega también un nuevo widget, en este caso de música ambiental, que nos permite iniciar sesiones de relajación desde la pantalla de inicio.

Relacionado con la música, también podremos disfrutar de la función cazacanciones sin conexión a Internet, desde el Centro de Control. También veremos sugerencias de conciertos que se celebren cerca de nosotros, así como acceso a portadas de álbumes a toda pantalla dentro de Apple Music.

Podemos seleccionar diferentes listas de reproducción relajantes, como Sueño, Relajación, Productividad y Bienestar, que han sido previamente seleccionadas por Apple. El teclado de Apple ahora estrena también varios emojis nuevos, como son los de trombón, cofre del tesoro, cara distorsionada, criatura peluda, nube de lucha, orca, deslizamiento de tierra y bailarín de ballet.

Como sabéis, estos iconos suelen pasar por distintas fases de aprobación por parte del consorcio Unicode, y ahora es cuando Apple los integra dándoles su propio toque visual. La aplicación de Podcast también se actualiza con soporte nativo para episodios de vídeo que se reproduzcan mediante streaming HLS. Mientras que la app de Salud ahora puede registrar la hora a la que nos dormimos en las últimas dos semanas.

El popular modo de robo de los iPhone, ahora estará activado por defecto, por lo que si nos roban el móvil, y no habíamos tocado nada sobre este aspecto del teléfono, accederemos igualmente a las funciones diseñadas para minimizar las consecuencias de una situación tan desagradable como esta.

En CarPlay también hay alguna novedad, como la que permite ahora chatear con chatbots de IA de terceros, por lo que podremos hacerlo con ChatGPT o Gemini cuando estas apps integren la nueva funcionalidad. Por último, se ha resuelto un problema que arrojaba caracteres raros al escribir rápidamente con el teclado.