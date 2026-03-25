Estos son los planes de la NASA para crear la primera colonia humana en la Luna

La NASA ha presentado un ambicioso plan para construir la primera colonia humana en la Luna, con el objetivo de establecer una presencia permanente antes de que termine la década y reforzar el liderazgo de Estados Unidos en la nueva carrera espacial.

El proyecto, vinculado al programa Artemis program NASA, apuesta por un enfoque progresivo y más frecuente: a partir de 2027 se prevén misiones regulares y, en el futuro, aterrizajes cada seis meses gracias al uso de tecnología reutilizable y colaboración con empresas privadas.

La agencia ha diseñado una estrategia en tres fases. Primero, enviará misiones robóticas y pruebas tecnológicas para preparar el terreno; después, desarrollará infraestructuras semihabitables con apoyo internacional; y, finalmente, construirá una base capaz de albergar presencia humana continua en la superficie lunar.

Como parte de este giro, la NASA priorizará las operaciones en la superficie de la Luna frente a proyectos en órbita, con el objetivo de facilitar estancias prolongadas y convertir el satélite en una plataforma clave para futuras misiones a Marte.

Además, el plan incluye una fuerte apuesta por la colaboración internacional, el impulso del sector privado y nuevas tecnologías como la propulsión nuclear, que permitirá misiones más eficientes en el espacio profundo.

El objetivo final no es solo regresar a la Luna, sino quedarse de forma permanente y utilizarla como punto de partida para la exploración del sistema solar.