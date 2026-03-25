BASE PERMANENTE
Estos son los planes de la NASA para crear la primera colonia humana en la Luna
El proyecto prevé misiones cada vez más frecuentes y una base estable como paso previo a viajar a Marte.
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La NASA ha presentado un ambicioso plan para construir la primera colonia humana en la Luna, con el objetivo de establecer una presencia permanente antes de que termine la década y reforzar el liderazgo de Estados Unidos en la nueva carrera espacial.
El proyecto, vinculado al programa Artemis program NASA, apuesta por un enfoque progresivo y más frecuente: a partir de 2027 se prevén misiones regulares y, en el futuro, aterrizajes cada seis meses gracias al uso de tecnología reutilizable y colaboración con empresas privadas.
La agencia ha diseñado una estrategia en tres fases. Primero, enviará misiones robóticas y pruebas tecnológicas para preparar el terreno; después, desarrollará infraestructuras semihabitables con apoyo internacional; y, finalmente, construirá una base capaz de albergar presencia humana continua en la superficie lunar.
Como parte de este giro, la NASA priorizará las operaciones en la superficie de la Luna frente a proyectos en órbita, con el objetivo de facilitar estancias prolongadas y convertir el satélite en una plataforma clave para futuras misiones a Marte.
Además, el plan incluye una fuerte apuesta por la colaboración internacional, el impulso del sector privado y nuevas tecnologías como la propulsión nuclear, que permitirá misiones más eficientes en el espacio profundo.
El objetivo final no es solo regresar a la Luna, sino quedarse de forma permanente y utilizarla como punto de partida para la exploración del sistema solar.
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