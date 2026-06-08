El nuevo BOOX Go 6 es una alternativa a Kindle con Android y miles de apps

Si pensamos en ebook, normalmente lo hacemos de los Kindle, la referencia absoluta del mercado, pero que en los últimos años ha visto cómo su competencia es cada vez más agresiva. Y sobre todo por la aparición de dispositivos que permiten hacer muchas más cosas que leer libros electrónicos, lo que nos permite disfrutar y sacarle mucho más partido a una inversión similar. Eso nos ofrece la segunda generación del BOOX Go 6, un ereader realmente completo y exclusivo.

Precio y disponibilidad

El nuevo BOOX Go 6 de segunda generación llega a España por 199,99 euros, y lo hace en tres acabados exclusivos. Negro, gris y blanco similar al beige. Lo más llamativo, son sus fundas, inspiradas en las maletas que tradicionalmente llevamos a los aeropuertos, y que le dan un toque exclusivo al conjunto.

BOOX Go 6 de segunda generación | BOOX

Ficha técnica del nuevo BOOX Go 6 de segunda generación

Más allá de esa estética viajera que simula la piel de las maletas, se trata también de un lector muy resistente.Y es perfecto para llevarlo con nosotros, porque es muy ligero y compacto. Tiene un peso de apenas 160 gramos y un grosor de solo 6,8 milímetros, está diseñado para llevarse cómodamente en cualquier bolsillo, en una mochila de playa o como fuente de entretenimiento mientras viajamos en el transporte público.

Su pantalla es uno de los puntos fuertes, con un panel monocromo de tecnología de tinta electrónica eInk de 6 pulgadas, que alcanza una alta resolución de 300 píxeles por pulgada. Además, tiene una superficie plana, y brinda una experiencia de lectura casi idéntica a la del papel impreso, lo que evita la fatiga visual típica de las pantallas tradicionales. La pantalla evita por completo los reflejos bajo la luz directa del sol y, para la lectura nocturna, cuenta con una luz frontal ajustable que permite alternar entre tonos cálidos y fríos según nuestras necesidades.

Además, por primera vez, cuenta con compatibilidad con el stylus InkSense Plus. Lo que lo convierte en un bloc de notas que podemos llevar a cualquier lugar, gracias a este lápiz inteligente. Podemos utilizar esta función para subrayar citas, realizar anotaciones manuscritas directamente sobre las páginas de los libros o dibujar bocetos y capturar ideas espontáneas en cualquier momento.

El nuevo BOOX Go 6 de segunda generación ofrece un procesador Qualcomm de 8 núcleos, 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento. Tiene una batería de 1500 mAh, que nos permitirá disfrutar de varios días de uso con una sola carga, proporcionando tranquilidad durante los viajes. También incorpora micrófonos integrados, conexión WiFi y Bluetooth 5.0.

Y sin duda, su gran punto fuerte, que cuenta con Android 11 como sistema operativo, vale, no es moderno, pero incluye la Play Store, lo que nos permite acceder a miles de apps perfectas para sacarle todo el partido al lector. No solo para leer libros electrónicos, sino también prensa escrita de todo tipo. Incluso chatear con WhatsApp o leer nuestros correos de Gmail con la sensación de verlos impresos en papel verdadero.