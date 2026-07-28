Aparecen nuevos detalles sobre el esperado MacBook Pro OLED con pantalla táctil

Aunque todavía quedan muchos meses por delante para que Apple presente su nueva generación de portátiles premium, poco a poco vamos conociendo nuevos detalles de los MacBook que serán presentados en 2027.

Llevamos tiempo escuchando rumores sobre la posibilidad de que Apple lance un portátil con pantalla táctil. Y todo apunta a que los MacBook Pro OLED de 2027 serán los primeros en estrenar esta tecnología… De la mano de Samsung.

O esto es lo que se desprende de fuentes de la industria citadas por el medio coreano The Elec,y donde afirma que Samsung Display será el único proveedor encargado de producir inicialmente los paneles OLED táctiles que utilizarán los futuros MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas.

Samsung fabricará los paneles OLED táctiles de los próximos MacBook Pro de Apple

Por lo que parece, Apple habría descartado trabajar en esta primera fase con LG Display y con la compañía china BOE debido a problemas relacionados con el rendimiento de fabricación, la eficiencia y la disponibilidad de sus líneas de producción.

MacBook Air con procesador M5 | Apple

Samsung fabricará las pantallas en su línea OLED de octava generación situada en Asan, en la provincia surcoreana de Chungcheong del Sur. La producción en masa comenzaría alrededor del mes de agosto y la previsión inicial sería suministrar aproximadamente 2,5 millones de paneles. Teniendo en cuenta que actualmente Samsung Display no tiene rival en el sector de la fabricación de pantallas OLED de pequeño formato, Apple no se ha querido pillar los dedos y ha apostado sobre seguro.

El salto a la tecnología OLED supondrá una mejora considerable frente a las pantallas mini-LED que utilizan actualmente los MacBook Pro. Ya hemos visto cómo trabajan los paneles Tandem OLED de los iPad Pro de última generación, y la experiencia visual es sublime.

Y que vaya a haber una versión del MacBook Pro OLED con pantalla táctil hará las delicias de miles de usuarios que llevan reclamando esta tecnología en la familia de portátiles de Apple. Eso sí, como siempre habrá que coger la información con pinzas y esperar a que Apple presente de forma oficial a su nueva generación de portátiles MacBook Pro para saber si realmente contarán con un panel OLED, y se habrá versiones con pantalla táctil.

Respecto a la fecha de lanzamiento, de momento es bastante pronto para confirmarlo. Pero habitualmente la firma de la manzana mordida ha presentado sus generaciones de portátiles en marzo, por lo que podemos suponer esa fecha para 2027.