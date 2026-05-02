Smartphones con pantalla de tinta electrónica que también funcionan como ebook

La fatiga visual es uno de los grandes males de nuestro tiempo, está en su mayor parte se produce por la necesidad de vivir pegados a una pantalla. La luz azul que emiten, hace que además de que nuestros ojos sufran perdemos la capacidad de atención. Es por ello que los dispositivos de tinta electrónica o con pantallas híbridas sean la alternativa, sobre los dispositivos en formato smartphone.

Pantalla tipo papel en tu bolsillo

No son muchos los fabricantes que se han atrevido a lanzar este tipo de dispositivos, los cuales cuentan con la portabilidad de un teléfono y las ventajas de un e Reader. Ya sean con pantallas mate antirreflejos o la tinta electrónica, en su uso encontramos grandes beneficios. Una de las principales ventajas es la baja o nula emisión de luz azul, esto reduce considerablemente la fatiga visual. Con lo que mejora la calidad del sueño, al mismo tiempo que se reduce el dolor de cabeza, la sequedad y el picor de los ojos, entre otros síntomas.

A diferencias de otras pantallas tradicionales, este tipo de pantallas son especialmente útiles a la hora de usarlas al aire libre y en entornos en los que predomina la luz ambiental, al no estar iluminadas. Es por este mismo motivo, por el que cuentan con una gran autonomía, solo consumen energía cuando cambian de estado y puede durar semanas la batería. Además, son ideales para aquellos usuarios que buscan la desconexión digital, evitando las notificaciones sin renunciar a las herramientas básicas, en estos aspectos cabe destacar dos dispositivos.

BOOX Palma 2 Pro | BOOX

Con un aspecto y dimensiones similares a las de cualquier smartphone del mercado el BOOX Palma 2, busca la portabilidad. Un dispositivo de lo más versátil ya que cuenta con sistema Android y nos permite la instalación de aplicaciones como el correo, Spotify o la app de Amazon Kindle. Cuenta con tecnologías BOOX Super Refresh, la cual proporciona fluidez a la pantalla a la hora de navegar por Internet o por sus menús. Ideal para leer, escuchar podcast o navegas por Internet sin distracciones.

TCL NXTPAPER 60 Ultra | TCL

Si lo que buscas es un dispositivo hibrido que te proporciona todas las ventajas de la pantalla tipo papel y las funcionalidades de un teléfono móvil. TCL 60 NXTpaper, es un dispositivo que cuenta con tecnología NXTpaper. En la que se incluyen varias capas sobre una pantalla tradicional, lo que crea una textura mate que imita tanto a la vista como el tacto a papel. En la que no hay cabida para los reflejos y la luz azul se neutraliza. Con la ayuda de un software adicional el cual convierte de forma automática la pantalla a escala de grises transformándolo en un auténtico e Reader.

Un formato que nos ofrece toda la comodidad para llevarlo en un bolsillo, en que podemos llevar toda una biblioteca y disfrutar de la lectura sin que esto pase factura a nuestra salud visual.