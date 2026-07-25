Sistemas de sonido envolvente que se adaptan a nuestra salón o sala de estar

Durante años, a la hora de instalar un sistema de sonido para nuestro hogar, estamos condicionados por la rigidez geométrica que nos obligaba a ceñirnos a las exigencias técnicas de los sistemas y las barras de sonido. Algo que ha cambiado con la llegada de ecosistemas como el LG Sound Suite, por poner solo un ejemplo. En el que su máxima premisa es que el usuario no se adapte a la tecnología, sino que la tecnología se adapta al usuario.

Cómo la personalización espacial y la IA rompen las barreras del sonido tradicional

Un sistema en el que el enfoque cambia por completo basándose en la modularidad y la personalización, gracias al uso avanzado de la inteligencia artificial. De manera que con este sistema se rompen las barreras que nos imponen las barreras arquitectónicas de las viviendas.

Un sistema de sonido envolvente | LG

En los sistemas de sonido convencionales, colocar de forma asimétrica los altavoces acaba con la experiencia inmersiva. Un problema que no encontramos con este sistema es la integración del sistema Dolby Atmos FlexConnect. En el cual el sistema detecta acústicamente la ubicación de cada uno de sus elementos en tiempo real y ajusta las señales, con un máximo de 55 combinaciones modulares adaptadas para cada espacio.

Aunque uno de los aspectos que más cabe destacar de este sistema es la función Sound Follow, la cual va integrada en la barra central, convirtiéndola en el epicentro del sonido. La cual analiza la posición y movimiento de las personas en la estancia, orientando el sonido en su dirección, garantizando la fidelidad acústica, de manera que no tenemos la necesidad de mover los muebles.

Además de la inteligencia de su software, el sistema admite la expansión de hasta cuatro altavoces envolventes inalámbricos (modelos M7 y M5) junto al subwoofer W7, capaz de alcanzar frecuencias de hasta 25 Hz. Con la conexión directa a televisores LG OLED y QNED compatibles, prescindiendo totalmente de la barra de sonido central, e incluso del uso independiente de cada altavoz.

Otra de las opciones que ofrece y que es bastante interesante es la herramienta Room Calibration Pro. Esta hace un análisis previo de la sala, lo cual le permite realizar correcciones en la distorsión a la vez que potencia el sonido con un hardware que, con la ayuda de los transductores Peerless, consigue una gran pureza sonora que nos transporta la experiencia de sonido a nuestra propia casa.

Un sistema que no solo ofrece una mejora en lo que respecta a la calidad de sonido de barras de sonido, sino que construye un sistema de sonido totalmente nuevo. En el que cuenta con la capacidad de democratizar el espacio, siguiendo de forma inteligente el movimiento del usuario. Con un sistema modular de audio, el cual establece una nueva forma de disfrutar del sonido de alta fidelidad en casa, otra opción a nuestra disposición.