Microsoft lanza Project Perception: así protegerá el software empresarial con agentes de IA y su primer modelo de ciberseguridad

Microsoft presentó Project Perception, un sistema de seguridad basado en varios agentes de inteligencia artificial que trabajan en equipo, imitando lo que haría un equipo humano de ciberseguridad. Para empezar, la empresa mostró tres agentes: uno que detecta vulnerabilidades, otro que decide cuáles son más peligrosas, y un tercero que crea y aplica las soluciones para corregirlas.

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El primer modelo de ciberseguridad propio de Microsoft

Junto a estos agentes, Microsoft presentó MAI-Cyber-1-Flash, su primer modelo de inteligencia artificial pensado específicamente para seguridad informática. Es un modelo más pequeño y liviano que otros, pero entrenado especialmente para entender código y detectar fallos.

Este modelo trabaja dentro de MDASH, el sistema de Microsoft encargado de buscar y corregir errores de seguridad en el software. Según David Weston, encargado de seguridad de IA en la empresa, MAI-Cyber-1-Flash resuelve por sí solo la mayoría de estas tareas, y solo cuando el problema es más difícil se apoya en un modelo más grande, GPT-5.4.

Mejor rendimiento y menor costo

Microsoft asegura que, trabajando juntos, ambos modelos lograron un 96% de efectividad en una prueba que mide qué tan bien un sistema de IA detecta vulnerabilidades reales, superando a otros modelos conocidos del mercado. Además, la empresa señala que este sistema es más económico: reduce a la mitad el costo que tenía su método anterior.

Mustafa Suleyman, jefe de inteligencia artificial en Microsoft, explicó que el sistema funciona como un "director de tráfico": revisa cada problema que llega y decide automáticamente qué modelo de IA es el más adecuado para resolverlo.

Un modelo evaluado bajo estándares de seguridad

Microsoft indicó que el modelo pasó por múltiples pruebas de seguridad antes de su lanzamiento, incluyendo revisiones internas y una evaluación hecha por un equipo externo, para asegurarse de que funcione de forma confiable.

La vista previa pública de MAI-Cyber-1-Flash estará disponible la próxima semana. Microsoft planea seguir sumando más agentes especializados a Project Perception con el tiempo. Por ahora, el modelo no será de acceso libre: solo estará disponible a través de Azure, la plataforma de servicios en la nube de Microsoft, y bajo un sistema de pago según el uso.