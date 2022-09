Nuevas imágenes avanzan el diseño de los Apple Watch Series 8 Pro

Esta misma semana Apple va a celebrar su Keynote más importante del año, esa en la que conoceremos a los iPhone 14. Junto a ellos se esperan otros lanzamientos destacados, y uno de ellos parece ser el de los nuevos relojes de la marca, que este año verán su octava generación. Y ahora, a poco de presentarse, hemos visto unas imágenes que nos muestran algunos cambios interesantes en el diseño de estos relojes, que desde luego pueden dar mucho que hablar en los próximos días. Y es que las nuevas imágenes nos muestran las cajas de los relojes, que al fin y al cabo son las que sintetizan todo el diseño del dispositivo. Lo interesante de estas imágenes es que nos desvelan el diseño del esperado modelo rugerizado.

Una caja más resistente

Es la clave de estas imágenes que hemos visto es que como os decíamos nos muestran diferentes carcasas, o mejor dicho cajas, donde se envolverá al Apple Watch Series 8, pero en este caso en su versión Pro. Lógicamente este modelo rugerizado se va a caracterizar por contar con una mayor resistencia frente a los elementos. Se puede apreciar en las imágenes que este modelo Pro contará con un factor de forma diferente, y en definitiva un nuevo diseño respecto del que se dio a conocer hace ya cuatro años con las Series 4.

Ahora son dos imágenes las que nos dan nuevos datos sobre estos relojes, sobre todo a nivel visual. Una compartida por el filtrador Sonny Dickson, que muestra una carcasa transparente del reloj, y que nos desvela un aspecto diferente, con un cuerpo más redondeado, más grueso, un boton adicional y una pantalla más plana, que se alineará con los bordes del cuerpo del reloj. De esta manera se evitarán arañazos y daños en la pantalla accidentales durante jornadas de ejercicio intenso.

Las otras imágenes nos muestran las cajas del resto de variantes del Apple Watch Series 8 Pro. Podemos verlo en color gris, azul, oro rosa, plata, blanco y translúcido, esta última nos tiene bastante descolocados. Y es que con ella da la sensación que el rugerizado de este reloj se limitara simplemente a una serie de carcasas resistentes, como las que le ponemos al teléfono, y no a una construcción de fábrica más resistente. De todas formas, entendemos que las imágenes filtradas muestran un componente más de la fabricación del reloj. De hecho, se especula con que tendrá una pantalla mucho más grande que la del modelo estándar.

Por tanto, no parece que Apple se vaya a limitar en añadir una simple carcasa al reloj respecto del modelo actual, sino que las novedades tendrán mucho más calado. Desde luego hay mucha expectación alrededor de este modelo, y no es para menos, porque parece que se va a tratar del modelo más revolucionario que hayamos visto en muchos años. De esta forma y después de mucho tiempo, tendremos un Apple Watch capaz de hacer frente a iconos de la resistencia, como los G-Shock de Casio, aunque por el diseño que vemos aquí, no parece que vaya a ser tan resistente, al menos sobre el papel.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Este iPhone ya es considerado "obsoleto" por parte de Apple