Los moto g06 power, moto g06, motorola edge 60 neo ya son oficiales

Motorola ha aprovechado el marco de la IFA 2025 para anunciar tres nuevos teléfonos pensados para públicos muy distintos: moto g06 power, moto g06 y motorola edge 60 neo.

Todos comparten pantallas grandes y brillantes, cámaras de 50 megapíxeles potenciadas por inteligencia artificial, sonido con Dolby Atmos y un diseño con acabados resistentes y colores seleccionados por Pantone.

Además, incorporan Circle to Search con Google y opciones de IA como Gemini para ayudarte en el día a día. A partir de ahí, cada modelo marca su propia personalidad. Pero veamos lo que esconden los nuevos moto g06 power, moto g06 y motorola edge 60 neo.

moto g06 power: la batería por bandera

El moto g06 power llega con la batería más grande de su segmento: 7000 mAh. Según Motorola, ofrece más de dos días y medio de autonomía, con hasta 28 horas de reproducción de vídeo y una vida útil que conserva más del 80 % de la capacidad tras mil ciclos de carga. Sin duda, el modelo perfecto para olvidarte de la autonomía.

moto g06 power | Motorola

Pasando al hardware, este moto g06 power cuenta con una pantalla de 6,88 pulgadas HD+ y que alcanza hasta 600 nits de brillo, incorpora tecnología Water Touch para usarla incluso con los dedos mojados.

A esto hay que sumarle altavoces estéreo con Bass Boost para reforzar los graves. En cuanto a fotografía, equipa una cámara principal de 50 MP con sensor de luz 2 en 1, acompañada de una frontal de 8 MP. Todo ello con un procesador MediaTek Helio G81 Extreme y hasta 12 GB de RAM con RAM Boost.

moto g06: grande en pantalla, pequeño en precio

El moto g06 comparte gran parte de las características de su hermano mayor, pero lo hace con un precio aún más ajustado. También monta una pantalla de 6,88 pulgadas con brillo máximo de 600 nits, sonido Dolby Atmos, la misma cámara de 50 MP con funciones de IA y hasta 12 GB de RAM virtual gracias a RAM Boost 2.

moto g06 | Motorola

Su batería no es tan gigantesca como la del modelo Power, y no especifican su capacidad, pero seguramente ronde los 5.000 mAh.

motorola edge 60 neo: compacto y premium

El motorola edge 60 neo apuesta por la ligereza y el diseño compacto, sin renunciar a una pantalla de 6,36 pulgadas con hasta 3000 nits de brillo, la más luminosa de su categoría. Está protegido con Gorilla Glass 7i, certificación IP68/69 y estándar militar MIL-STD-810H, lo que lo convierte en un dispositivo perfecto para resistir golpes y caídas.

En fotografía destaca con un sistema triple: sensor principal Sony LYTIA 700C de 50 MP con OIS, ultra gran angular de 13 MP, teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico de 3x y cámara frontal de 32 MP. Todo ello acompañado de moto ai, un motor de mejora fotográfica que refina colores, detalles y texturas, además de añadir funciones creativas como Signature Style o Dynamic Bokeh.

La autonomía corre a cargo de una batería de 5000 mAh con carga rápida de 68 W y carga inalámbrica de 15 W. Sin duda, un equipo diseñado para durar.

Disponibilidad y precios en España