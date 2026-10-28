Los Vivo X500 Pro y Vivo X500 Pro Max llegan a España

La firma china Vivo ha lanzado en España sus nuevos móviles de alta gama, los vivo X500 Pro y vivo X500 Pro Max, que se estrenan una vez más con unas espectaculares cámaras ZEISS. Unos móviles que tienen en este componente a su verdadero rasgo diferenciador, pero que dan la talla en el resto de su ficha técnica con muchísima holgura. Vamos a conocer el precio y disponibilidad de estos modelos en España, así como sus principales características.

Precio y disponibilidad

El Vivo X500 Pro de 256GB se estrena por 1.299 euros, mientras que la versión de 512GB cuesta 1.449 euros. Por otro lado el Pack especial de 256GB con el Kit fotográfico de 200 mm tiene un precio de 1.399 euros. El modelo más avanzado, el Vivo X500 Pro Max, en su versión de 256GB, cuesta 1.499 euros. Mientras que el modelo de 512GB cuesta 1.599 euros. El de 1TB tiene un precio de 1.899 euros y el Pack especial 512 GB + Kit fotográfico de 400 mm vale 1.699 €. Por último el Pack especial 1 TB + Kits de 200 mm y 400 mm y disparador sale por nada menos que 2.199 €.

Unas bestias fotográficas y de enorme rendimiento

Sin duda, es el aspecto por el que estos dos teléfonos destacan por encima de la competencia. El Vivo X500 Pro Max presume de una cámara teleobjetivo ZEISS APO de 200 megapíxeles equipada con el sensor HP0 Ultra-Sensing de 1/1,4 pulgadas y distancia focal equivalente a 85 mm, asistida por estabilización profesional CIPA 7.0.

Vivo X500 Pro Max | Vivo

Gracias al extensor opcional Vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, es capaz de alcanzar una focal equivalente de hasta 400 mm. Permite el seguimiento de enfoque automático hasta 60 fps y capturas en movimiento a larga distancia con el motor Super Snapshot Engine de hasta 30x. En el Vivo X500 Pro hay una cámara teleobjetivo ZEISS APO de 64 megapíxeles, con sensor vivo x Sony LYTIA 610 con revestimiento ZEISS T* y captura en movimiento de hasta 20x, ampliable a 200 mm mediante extensor.

Los dos teléfonos cuentan con una cámara principal ZEISS TrueDynamic. Admiten grabación nativa en 4K a 240 fps en los modos Vídeo, Vídeo Pro y Cámara lenta. También hay un modo Cinematic Pro Log Video con curva Log optimizada para un rango dinámico de hasta 17 EV, el modo 4K Cinematic Portrait Video, el formato Film Style (relación 2,4:1) y el modo Escenario 3.0 para conciertos. El modelo Max también añade estabilización óptica OIS de nivel gimbal de 3 ejes.

Los nuevos Vivo X500 | Vivo

A nivel de rendimiento, son dos teléfonos muy potentes, ya que comparten el nuevo MediaTek Dimensity 9600 Pro, que es el más rápido del fabricante chino de chips. La pantalla presume de un panel ZEISS Master Color con tasa de refresco adaptativa de 1 a 144 Hz y un brillo máximo local de 4.400 nits. Sin duda, una tasa poco habitual en smartphones de esta categoría. El X500 Pro Max integra un panel de 6,85 pulgadas con resolución 2K, mientras que el X500 Pro ofrece un tamaño de 6,36 pulgadas.

Las baterías no son tan grandes como las de los modelos chinos, aquí son más compactas, pero con capacidades más que suficientes. Y es que cuentan con baterías BlueVolt de 6.750 mAh en el modelo Pro Max y de 6.510 mAh para el modelo Pro, siendo compatibles. con carga rápida FlashCharge de 90 W por cable y 40 W inalámbrica. Además, son móviles muy resistentes, gracias a la protección IP68 e IP69 contra agua y polvo, el revestimiento Ultra Hard AR en las lentes y el diseño Tideline con curvatura suave G3 en el módulo de cámaras. Los dos llegan con OriginOS 7, basado en Android 17. Y presumen de 5 años de actualizaciones de Android, así como de 7 años de actualizaciones de seguridad.