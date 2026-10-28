¿En qué parte del abdomen te duele? Esto es lo que puede significar según la zona

¿Te ha dolido alguna vez el abdomen y no has sabido a qué podría deberse? El lugar en el que aparece puede dar pistas sobre su posible origen. Según los expertos, las molestias en la parte inferior derecha pueden estar relacionadas con una apendicitis, mientras que el dolor bajo las costillas derechas puede apuntar a un problema de vesícula.

¿Qué puede indicar el dolor en cada zona del abdomen?

Parte inferior derecha: puede ser una señal de apendicitis, especialmente si el dolor empeora progresivamente o comenzó alrededor del ombligo y se desplazó hacia ese lado. También puede tener otras causas.

puede ser una señal de apendicitis, especialmente si el dolor empeora progresivamente o comenzó alrededor del ombligo y se desplazó hacia ese lado. También puede tener otras causas. Parte superior derecha: puede estar relacionado con la vesícula biliar, por ejemplo, por cálculos o inflamación. Algunos problemas del hígado también provocan molestias en esta zona.

puede estar relacionado con la vesícula biliar, por ejemplo, por cálculos o inflamación. Algunos problemas del hígado también provocan molestias en esta zona. Zona superior central, donde está el estómago: puede deberse a indigestión, gastritis o una úlcera. El dolor en esta área también puede tener otros orígenes, incluido el páncreas.

puede deberse a indigestión, gastritis o una úlcera. El dolor en esta área también puede tener otros orígenes, incluido el páncreas. Parte superior izquierda: las molestias pueden relacionarse con el estómago, el páncreas o el bazo, entre otras causas. El tipo de dolor y los síntomas que lo acompañan ayudan a orientar el diagnóstico.

las molestias pueden relacionarse con el estómago, el páncreas o el bazo, entre otras causas. El tipo de dolor y los síntomas que lo acompañan ayudan a orientar el diagnóstico. Alrededor del ombligo: puede aparecer por problemas intestinales, como una gastroenteritis, aunque también es donde puede comenzar el dolor de una apendicitis antes de desplazarse hacia la parte inferior derecha.

puede aparecer por problemas intestinales, como una gastroenteritis, aunque también es donde puede comenzar el dolor de una apendicitis antes de desplazarse hacia la parte inferior derecha. Parte inferior izquierda: puede estar relacionada con el colon, el estreñimiento o el síndrome del intestino irritable (SII), conocido por sus siglas en inglés como IBS. Este trastorno puede causar dolor, hinchazón y cambios en el ritmo intestinal.

puede estar relacionada con el colon, el estreñimiento o el síndrome del intestino irritable (SII), conocido por sus siglas en inglés como IBS. Este trastorno puede causar dolor, hinchazón y cambios en el ritmo intestinal. Parte inferior central: el dolor puede proceder de la vejiga, por ejemplo, debido a una infección urinaria. También puede tener un origen ginecológico, relacionado con el útero o los ovarios.

el dolor puede proceder de la vejiga, por ejemplo, debido a una infección urinaria. También puede tener un origen ginecológico, relacionado con el útero o los ovarios. En los costados o la zona del flanco, hacia la espalda: puede estar relacionado con los riñones, como ocurre con los cálculos renales o algunas infecciones.

Sin embargo, hay que tener claro que la localización del dolor es solo una pista. Es decir, no confirma por sí misma ninguna enfermedad. Si el dolor abdominal es repentino e intenso, empeora rápidamente o se acompaña de fiebre, vómitos persistentes, sangre en las heces o dificultad para respirar, hay que buscar atención médica urgente. También conviene consultar si el dolor no desaparece o va a más.