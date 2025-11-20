Ayaneo lanza una "GameBoy" con touchpad invisible y batería gigante

La firma sigue lanzando nuevos modelos de consolas al mercado, y lo hace cada vez con más funciones únicas para diferenciarse de su competencia. En este caso hablamos de una consola que tiene un aspecto en líneas generales que nos recuerda a una GameBoy color, pero con un diseño más vanguardista y moderno. Cuenta con algunas características poco comunes en estas consolas, y eso hace de ella un modelo a tener en cuenta, sobre todo también por aquellos que quieren que su consola sea capaz de emular juegos exigentes.

Así es la nueva Ayaneo Pocket Vert

Esta consola llega como decimos con un diseño muy atractivo, retro pero a la vez con un toque moderno que le sienta realmente bien. Es una consola de acabados premium, que tiene una pantalla de formato 4:3 con un generoso tamaño. Esta tiene una diagonal de 3,5 pulgadas, y su panel es LPTS LCD que cuenta con una resolución de 1600x1440 píxeles con una densidad de píxeles muy elevada, de 615 ppi, así como un brillo de 450 nits, por lo que es una de las mejores pantallas que podemos encontrar actualmente en una consola de este tipo.

La nueva Ayaneo Pocket Vert | Ayaneo

Para ese aspecto premium que tiene, ha apostado por un panel de cristal que cubre todo el frontal de la consola. Llega con una tradicional cruceta, así como una botonera no menos clásica en la parte derecha, con cuatro botones. A estos se unen tres botones inferiores de diferentes longitudes. Pero lo más sorprendente en este aspecto es la inclusión de un touchpad invisible en la parte frontal. Este se encuentra oculto bajo el cristal, en la zona central, debajo de las dos botoneras.

Un panel que podemos usar como un stick analógico, y que desde luego supone una variante más de control para esta consola que desde luego busca sorprender con este tipo de funciones. Una superficie táctil que puede usarse en modo ratón, y que se nos ocurre, es perfecta para juegos de aventura clásicos al estilo Point & Click. Uno de los aspectos que más nos ha sorprendido de esta consola es su batería, que es especialmente grande. De hecho, ya sería gigante, incluso para un smartphone.

Esta tiene una capacidad de 6000 mAh, por lo que están garantizados varios días de juego con una sola carga. Llega con altavoces estéreo dual. Por supuesto, a nivel de software cuenta con AyaSpace y AyaHome, el entorno de software personalizado de la marca, que ya es uno de los más apreciados de su segmento. La mala noticia, es que todavía Ayaneo no ha desvelado su potencial bajo el capó, ni tampoco el precio con el que se lanzará, pero es algo que conoceremos pronto.