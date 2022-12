Moto Watch 100: un smartwatch económico con detección de caídas

Si hay un fabricante con tradición en el mercado de los wearables ese es Motorola, que rápido se subió a la ola de los smartwatch hace unos años. Ahora regresan al mercado con un nuevo modelo, esta vez más asequible, lejos de los alta gama que lanzaba hace años. Lo hace con el Moto Watch 100, que llega con una relación de prestaciones y precio realmente interesante. Un reloj que, siguiendo la tradición de la marca, cuenta con un diseño redondo, y con un toque mezcla de deportivo y elegante, por lo que nos sirve para todas las ocasiones. Vamos a conocer sus características.

Así es el Moto Watch 100

Un reloj que llega con una pantalla de tecnología LCD, más propia de gamas de entrada, como a la que pertenece. Esta es lógicamente a color y táctil, y se ajusta a una caja de 42mm. A pesar del precio tan ajustado que tiene, su acabado es de calidad, con una caja de aluminio, lo que le da un aspecto más premium del que cabría esperar. Esta pantalla tiene un tamaño de 1,3 pulgadas, lo que es más que suficiente para que no quede demasiado grande en nuestra muñeca. Curiosamente a pesar de ser una pantalla LCD, cuenta con un modo Always On, que imaginamos ahorrará también batería. Aunque hay algunos aspectos que nos harían dudar sobre si estamos ante un reloj de gama de entrada.

Moto Watch 100 | Motorola

Como es la conectividad GPS que incorpora, algo que como sabéis es más propio de los relojes de media o alta gama. Y lo más sorprendente de todo, que es un reloj que puede detectar caídas, sí, como lo hace el Apple Watch, de hecho, sería el reloj más económico en contar con una funcionalidad como esta, lo que desde luego es destacable. Por lo demás podemos contar con el seguimiento de nuestra actividad diaria, con la frecuencia cardiaca en tiempo real, así como la calidad del sueño, la saturación de oxígeno en sangre y otros aspectos. También tenemos seguimiento de decenas de deportes, concretamente 26.

Moto Watch 100 | Motorola

Respecto de la autonomía, cuenta con una batería de 355mAh, que nos permite mantener el reloj encendido hasta 14 días seguidos con la misma carga, por lo que es más que suficiente para la mayoría de nosotros. Y además se carga rápido, ya que solo necesita de una hora para contar con toda esa autonomía. Es un reloj resistente al agua hasta 5 atmósferas, por loque vamos a poder realizar prácticas de deportes acuáticos sin temor a que el reloj pueda dañarse de alguna forma. Este reloj no cuenta con WearOS ni nada similar, sino que tiene su propio sistema operativo, denominado Moto Watch OS, que se centra en la optimización del consumo de energía y por tanto en la autonomía del dispositivo.

Y todo ello con un precio que, sin ser una ganga, nos parece bastante ajustado para todo lo que nos ofrece este reloj, y viniendo de Motorola. Porque ya se puede comprar en España por 119,99 euros, en color negro o plata.