Filtrada al completo la Samsung Galaxy Tab S10 Lite, tanto diseño como prestaciones

Samsung está a punto de lanzar una nueva generación de su tableta de gama media más potente, la hermana pequeña de las Galaxy Tab S, que ya está lista para su lanzamiento. En este caso hablamos de una filtración que nos indica que está muy cerca de presentarse, sobre todo porque se ha desvelado toda la ficha técnica y diseño, algo que suele ocurrir a días o semanas de la presentación del dispositivo, lo que podría ser precisamente este mismo caso. Vamos a conocer todos los detalles sobre esta esperada tableta razonablemente asequible.

Todo lo que se ha filtrado de la Samsung Galaxy Tab S10 Lite

La nueva tableta se ha filtrado en el medio germano Winfuture, que suele ser muy certero en sus filtraciones, que suelen venir de la mano del popular filtrador Roland Quandt. En este texto se desvelan todas y cada una de las características de esta nueva tableta. Esta tableta sería similar a las Galaxy S11, aunque en este caso con unos biseles de pantalla más gruesos, algo lógico, ya que esto suele ser algo reservado a los modelos más avanzados o de alta gama. La tableta, no obstante, contará en general con el mismo aspecto premium de sus hermanos mayores.

Pasando a sus especificaciones, la tableta contará con una pantalla de 10,9 pulgadas, con tecnología LCD, y resolución de 2112 x 1320 píxeles, presumiendo de una tasa de refresco de 90 Hz, lo que no está nada mal para una tableta de este tipo. Esta pantalla sería compatible con el S-Pen de Samsung, por lo que podríamos utilizarla para ilustrar o escribir a mano alzada sobre su pantalla. Una escritura con una latencia mínima, de 26,2 milisegundos.

El rendimiento depende de un procesador de la casa, un Exynos 1380 de Samsung, que ofrecerá conectividad 5G si es necesario. Vendrá acompañado de 128 GB o 256 GB de almacenamiento interno, así como 6 GB u 8 GB de memoria RAM. La cámara trasera cuenta con un solo sensor de 8 megapixeles detrás, así como de 5 megapíxeles delante. Tiene un perfil bastante delgado de tan solo 6,6 mm, por lo que a nivel de diseño este será un punto fuerte.

En lo que a la batería se refiere, cuenta con una capacidad de 8000 mAh, que se carga con una potencia de 25 W. Hay otras características interesantes como el sonido Dolby Atmos, así como dos altavoces estéreo. Un aspecto importante será su soporte de software, ya que llegaría con Android 15 y la capa One UI 7. Pero destaca sobre todo que contará con siete años de actualizaciones de Android, así como de seguridad, al nivel de los móviles de alta gama de la marca.

El medio ha desvelado incluso los precios con los que llegarían estas tabletas al mercado. Partirían de los 469,99 euros para la versión de 8GB+256GB, mientras que con conectividad 5G sería de 529,99 euros. Sobre su lanzamiento, se espera para el IFA 2025 de Berlín, eso quiere decir que podría ser oficial a partir del próximo 5 de septiembre.