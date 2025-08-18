El Apple Watch estrenará importantes cambios en su diseño para 2026

Los Apple Watch se han convertido en el wearable más popular del planeta desde que se lanzaran hace ya más de diez años al mercado. Su diseño sencillo se ha convertido en icónico, y parece que Apple tiene la intención de que su futuro esté marcado por un nuevo diseño. Esto no quiere decir que vaya a cambiar por completo en su aspecto exterior, sino que es de esperar que reciba cambios concretos para verse más moderno y fresco a pesar de guardar toda su esencial. Eso es lo que ahora se está filtrando gracias a nuevas informaciones que hemos conocido y que vienen de una fuente con mucha entidad.

Nuevo aspecto en 2026

Las informaciones llegan directamente del medio asiático DigiTimes, que tiene línea directa con personal de la cadena de suministro de Apple, que es la que recibe información acerca de pedidos y, por tanto, de los futuros planes de los californianos. En base a los componentes que compra Apple, es sencillo vaticinar si habrá novedades en un determinado modelo en el futuro, y parece que en este caso de los Apple Watch será así.

El Apple Watch con el sistema operativo WatchOS 11 | Apple

Según esas informaciones, el Apple Watch podría recibir importantes cambios en el diseño exterior. Y no solo esto, sino que también habría novedades en los sensores, que sumarían ocho y se dispondrían en forma de anillo. Lo llamativo de esto, es que los sensores serían visibles gracias a una cubierta de vidrio en la parte posterior del reloj, por lo que nos dejaría ver de alguna manera sus tripas.

Esta sería la gran novedad en lo que a diseño se refiere en los Apple Watch, no se ha mencionado nada que pueda afectar a la pantalla o dimensiones y forma de la caja, pero aunque sean cambios en la parte inferior del reloj, sí que afectarían a su diseño externo. Esta introducción de nuevos sensores se deberá principalmente a la mejor de las capacidades del Apple Watch para medir nuestra actividad física y salud en general.

Todas estas novedades se espera que lleguen de la mano de los Apple Watch Series 12, que serán los relojes que se lancen en 2026. Esto podría afectar tanto a los modelos estándar de los relojes como a los Ultra 4, que como sabéis, cuentan incluso con más funciones que los modelos estándar. Este año la décima generación de los Apple Watch llegará presuntamente el próximo 9 de septiembre, según las filtraciones a las que hemos asistido previamente, por tanto, lo conoceremos todo de ellos en apenas tres semanas.

Los Apple Watch 11 que se presentarán en unas semanas, llegarán con pocos o ningún cambio a nivel estético, mientras que su rendimiento podría mejorar con un nuevo procesador, que podría ser el S11 de Apple. Aunque se esperan dos grandes novedades a nivel de salud, la medición de la presión arterial, y la de glucosa en sangre, algo que Apple lleva persiguiendo ya varios años, y que parece que por fin será una realidad.