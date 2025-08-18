Mantén el orden de tu escritorio a raya con estas bases para tu ordenador portátil

Convertir un ordenador portátil en un ordenador de sobremesa, es algo que hacen muchos usuarios. Lo cual les permite disfrutar de la libertad que les permite un portátil de poder llevarlo consigo a cualquier parte, al mismo tiempo que disfrutan de las ventajas que ofrece una sobremesa. Aunque tener que conectar todo puede ser una tarea tediosa que se minimiza usando estas bases de Docking.

Bases de Docking para conectar el portátil

Es habitual conectar diferentes periféricos a nuestro ordenador portátil para convertirlo en un ordenador de sobremesa, pero cada vez que decidimos llevárselo tenemos que conectar y desconectar todos los cables. Para evitar este proceso tenemos como alternativa el uso de una base docking. Esto permite conectar el portátil a la base y olvidarnos del resto. Estos son algunos ejemplos.

Base de docking BENFEI | BENFEI

Comenzamos con el soporte con docking Starion de BENFEI, cuenta con un brazo articulado con el que podemos regular tanto la altura como la posición del portátil. Compatible con portátiles de varios fabricantes hasta 15 pulgadas. Fabricado en aluminio, es resistente a la vez que ligero. Cuenta con conexión HDMI y USB C de carga hasta 85W. Conexión Ethernet y puerto USB A. Su precio es de 49,99 euros.

Base acoplamiento | BENFEI

Otra buena opción para portátiles con Windows es esta estación de acoplamiento de BENFEI con funciones 6 en 1, ya que cuenta con cargador con alfombrilla inalámbrica de 15 W, conmutador KVM para conectar dos equipos con el monitor, 4 conectores USB 3.0 para conectar teclado, ratón o disco duro externo, HDMI 4k60Hz y PD de 100W. Su precio es de 59,99 euros.

Base docking para MAC PULWTOP | PULWTOP

Si buscas una base compacta compatible con ordenadores portátiles de hasta 16 pulgadas, una buena opción es la docking station dual PULWTOP, cuenta con dos puertos HDMI con salidas 4K de 60 Hz, PD y conexión Ethernet. Cuenta además con 2 puertos USB-C y USB -A que permite conectar teclado y ratón sin retardo. No es compatible con Windows ni con MacBook con chip M1/M2/M3. Su precio es de 99,99 euros.

Estación de acoplamiento Astrono | ASTRONO

La estación de acoplamiento Hub hundle de Ascrono, es compatible con Macbook Air de 15 pulgadas con chip M2 y M3. Cuenta con conector MagSafe y adaptador multipuerto 4k. Dispone de puerto USB-C Thunderbolt-4 con velocidad de transferencia de 40gbps, conectores USB-C y conectores HDMI 4k. Compatible con MacBook a partir de 2016, incluidos los MacBook Pro, M1, M2 y M3 con tecnología Intel. ¡Seleccione el modelo adecuado para su MacBook! (Excepciones: MacBook de 12" y MacBook Pro de 13" anteriores a 2020 sin Touch Bar). La base permite no solo ordenar el escritorio de una forma elegante, sino conectar nuestro equipo de una forma fácil y rápida. Está disponible para diferentes configuraciones de ordenadores MAC. Su precio es de 259,99 euros.

Los soportes con Docking nos permiten no solo mantener el orden en el escritorio de una forma eficiente y elegante, sino que nos facilita la instalación del portátil, así como gestionar las conexiones de una forma rápida y sencilla.