Un estudio advierte que el humo de los incendios contiene contaminantes peligrosos

El humo de los incendios forestales contiene contaminantes peligrosos para la salud, entre ellos las partículas finas (PM2.5), las cuales se han relacionado con un aumento de la mortalidad y la morbilidad.

Un nuevo estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro respaldado por la Fundación la Caixa, proporciona pruebas sólidas de que las PM2.5 procedentes de los incendios forestales suponen un mayor riesgo de mortalidad que las partículas no relacionadas con incendios.

Los resultados, publicados en The Lancet Planetary Health, también indican que la mortalidad asociada al humo de incendios forestales podría estar subestimada en un 93%.

Una muestra de 541 millones de personas

El estudio se basó en datos del proyectoEARLY-ADAPT, que incluye registros diarios de mortalidad en 654 regiones contiguas de 32 países europeos, que representan una población de 541 millones de personas. El equipo combinó estos datos con estimaciones diarias de PM2.5 relacionadas y no relacionadas con incendios forestales desde el 2004 hasta 2022.

Para analizar los efectos a corto plazo del humo de incendios sobre la mortalidad, se utilizaron modelos estadísticos que permiten detectar efectos con cierto margen temporal, ya que los problemas de salud pueden no manifestarse de inmediato. El análisis abarcó la mortalidad por todas las causas, por causas respiratorias y por causas cardiovasculares.

Los resultados mostraron que la exposición a niveles más altos de partículas finas relacionadas con incendios forestales aumentó el riesgo de muerte en los siete días posteriores a la exposición.

En concreto, por cada incremento de un microgramo por metro cúbico (1 µg/m³) en la concentración de PM2.5, la mortalidad por todas las causas aumentó un 0,7%, la mortalidad respiratoria un 1% y la mortalidad cardiovascular un 0,9%.

Mortalidad subestimada

El estudio estimó que, durante el periodo de análisis, la exposición a corto plazo a PM2.5 derivadas de incendios forestales fue responsable de un promedio de 535 muertes anuales por todas las causas, incluyendo 31 por enfermedades respiratorias y 184 por causas cardiovasculares.

En cambio, solo se esperaría un promedio de 38 muertes anuales por el humo de los incendios si las PM2.5 derivadas de incendios tuvieran el mismo efecto en la mortalidad que las partículas finas procedentes de todas las fuentes.

Esta suposición, utilizada en estudios previos, resultaría en una infraestimación del 93% en la mortalidad. Esta diferencia resalta la importancia de tener en cuenta la fuente específica de las partículas.

"El cambio climático inducido por el ser humano está contribuyendo al aumento de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales, ya que crea condiciones favorables para su propagación y aumenta el número de días con riesgo de incendio muy alto o extremadamente alto", señala Anna Alari, investigadora de ISGlobal y primera autora del estudio.

"Mejorar las estimaciones de la mortalidad atribuible a las PM2.5 relacionadas con los incendios ayudará a hacer un mejor seguimiento de la carga que supone esta amenaza vinculada al cambio climático para la salud pública", añade.

Diferencias entre regiones

El análisis muestra cierta heterogeneidad regional en las asociaciones entre la exposición a PM2.5 de incendios forestales y la mortalidad. En particular, Bulgaria, Rumanía, Hungría y Serbia fueron los países más afectados. En cambio, en algunas regiones altamente expuestas de Portugal y España se detectaron asociaciones negativas y poco precisas.

"Las posibles explicaciones podrían estar relacionadas con las estrategias de adaptación y gestión de incendios a nivel regional y nacional. Sin embargo, se requieren más estudios para identificar los factores que explican esta variabilidad entre regiones", apunta Cathryn Tonne, investigadora de ISGlobal y autora sénior del estudio.

Referencia:

Alari, A., Ballester, J., Milà, C., Benmarhnia, T., Sofiev, M., Uppstu, A., Hänninen, R., Tonne, C. "Quantifying the short-term mortality effects of wildfire smoke in Europe: a multicountry epidemiological study in 654 contiguous regions".The Lancet Planetary Health (2025).