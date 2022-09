El Motorola Razr de 2022 llegará a Europa, ¿qué esperamos de él?

Los móviles plegables ya son algo tangible, y aunque hay pocos modelos en el mercado, su crecimiento es imparable, han llegado para quedarse. Eso sí, falta por ver cuál será el formato de estos que predominará, o si convivirán a lo largo del tiempo. Porque no solo tenemos plegables en forma de libro como los Fold de Samsung, sino otros modelos mucho más compactos, que nos ofrecen unas características interesantes dentro de un diseño mucho más elegante. Es el caso de los Galaxy Z Flip y los Razr de Motorola, los máximos exponentes de este otro segmento. Ahora hemos visto a este último en su nueva versión y con todo detalle. Gracias a unas imágenes que nos han desvelado su diseño al completo. Esto no sería algo novedoso, de hecho, se lanzó en China el mes pasado, si no fuera porque nos desvelan su lanzamiento fuera de este país

Así es el inminente Razr de 2022

Los razr fueron uno de los móviles de tipo concha más populares de comienzos de siglo, seguramente el mejor exponente de este factor de forma en un móvil, que entonces era muy novedoso. Y lo sigue siendo cuando hablamos de pantallas plegables. Ahora las imágenes del nuevo Razr las ha filtrado uno de los leaksters más reputados del mercado, Evan Blass. Este ha mostrado con todo detalle el diseño definitivo del nuevo terminal, a partir de sus propios materiales de marketing.

Y podemos comprobar que, aunque seguirá la misma línea de su predecesor, con un formato de concha, en este caso el diseño se aprecia mucho más pulido que aquel. En general podemos ver un teléfono más atractivo que deja atrás ese diseño que intentaba emular al Razr original. Digamos que ahora este nuevo modelo tiene su propia personalidad, y es algo que le sienta muy bien. Se ha eliminado esa barriga que tenía en el extremo, y ahora los bordes son lisos, como en el Z Flip. La cámara ha dejado de ser simple, y ahora es dual.

Está dispuesta de una forma mucho más natural, y aunque es más grande, la pantalla secundaria externa es si cabe más grande. Además, tenemos una cámara selfie en el interior, perforada en la pantalla, y en otro de los materiales podemos comprobar que el lector de huellas se encuentra integrado en el botón lateral de encendido. Otra de las imágenes parece avanzar que será un móvil resistente al agua, por lo que esperamos que cuente con una certificación exigente.

¿Qué más esperamos de él?

Aunque ya lo conocemos de su lanzamiento en China, vamos a refrescar todo lo que sabemos de él. Lo primero es que tendremos una pantalla más grande, de 6,7 pulgadas, ahora además con una tasa de refresco de 144Hz, mientras que la secundaria tiene el mismo tamaño. El procesador será esta vez mucho más potente, un Snapdragon 8+ Gen 1, por lo que en este aspecto el salto será notable. La cámara de fotos pasará a ser dual, con dos sensores, de 50 megapíxeles y un gran angular de 13 megapíxeles. La cámara selfie tendrá más resolución, llegando a los 32 megapíxeles. Y más importante aún, la batería es mucho más grande, alcanzando los 3500mAh. Y también se carga más rápido, con una potencia de 33W.