Xiaomi lanza en España su nueva impresora portátil que no necesita tinta

Ahora en pleno verano lo portátil es especialmente útil, porque salimos mucho de casa, viajamos, y llevar con nosotros algunos dispositivos que tradicionalmente tenemos en una mesa de casa, se convierte en algo especialmente útil. En este caso hablamos de algo que además es ideal para las vacaciones, ya que se trata de inmortalizar los momentos más inolvidables. Y para ello tener una impresora con nosotros que saque a las fotos del anonimato de la nube puede ser algo muy satisfactorio. Y eso precisamente es lo que nos ofrece la nueva impresora de Xiaomi, que se acaba de estrenar en España.

Precio y disponibilidad de la nueva Xiaomi Portable Photo Printer 1S

Esta impresora se acaba de poner a la venta en la web oficial de Xiaomi en España por 79,99 euros. Está disponible en un único color plata, y la entrega se realiza en un plazo de entre 2 y 5 días, por lo que prácticamente es inmediata.

Xiaomi Portable Photo Printer 1S | Xiaomi

Ficha técnica de la nueva Xiaomi Portable Photo Printer 1S

Esta impresora tiene básicamente dos factores a su favor. El principal es que gracias a la batería recargable podemos usarla en cualquier lugar. Y en segundo lugar, que precisamente podemos hacerlo cuando queramos y sin sobresaltos de última hora porque no necesita tinta, un cartucho de tinta como acostumbran las impresoras de tinta tradicionales. Su diseño elegante y compacto hace de ella un dispositivo agradable a la vista y al tacto.

Por otro lado, la tecnología ZINK es la que permite utilizarla sin cartuchos de tinta. Y es que esta tecnología utiliza cristales de tinta integrados en el papel de impresión, precisamente para eso, para completar la impresión mediante un proceso térmico, que hace muy cómodo su uso diario y en plenas vacaciones. Se puede llevar en un bolso o mochila y en un momento imprimir las fotos que acabamos de hacer con el móvil.

Y es que gracias a la conectividad Bluetooth esto se puede hacer en cuestión de segundos y si necesidad de cables. Este modelo destaca porque es posible compartir la conexión con varios usuarios mediante Bluetooth, por lo que se pueden permitir varias conexiones de este tipo por parte de diferentes usuarios. El papel fotográfico compatible con esta impresora, y que cuenta con esa tecnología ZINK, es autoadhesivo, por lo que podemos pegarlo fácilmente en cualquier superficie, no hace falta que sea en el álbum de fotos.

A la hora de imprimir la libertad es total, podemos hacerlo imitando el borde blanco de las instantáneas, o imprimir sin bordes, con otros más finos, de distintos colores, nosotros decidimos este aspecto hasta el último detalle. La app de Xiaomi desde la que imprimimos las fotos cuenta con varios filtros instantáneos, o aplicar plantillas para hacer divertidos collages, entre otras composiciones visuales.

Tiene una batería de 500 mAh, que totalmente cargada nos permite imprimir alrededor de 20 hojas, algo que depende de varios factores. La superficie de impresión del papel es de 50 x 76 mm, y el total de usuarios que se pueden conectar a la vez mediante Bluetooth es de 3. La velocidad de impresión es de alrededor de 45 segundos por cada página.