Meta planea lanzar unas nuevas gafas Ray-Ban con pantalla, ¿cuál será su precio?

El éxito de Meta con sus gafas Ray-Ban es incontestable, cuando parecía que ya no existía mercado para este tipo de gafas inteligentes, tras grandes fiascos como el de las Google Glass e incontables fabricantes que intentaron lanzar sus propios modelos infructuosamente. Pero la fórmula de Meta para el éxito ha sido sencilla, gafas de prestigio con un diseño prácticamente idéntico, que podemos vestir, que están plagadas de tecnología, y que tienen un precio ajustado respecto de los modelos tradicionales. Pues bien, Meta estaría ya planeando el desarrollo de una nueva gama de gafas, que en este caso contarían con una pantalla integrada, y de las que ahora conocemos sus potenciales precios.

¿Qué precio tendrán?

Ha sido el medio Bloomberg, a través de su prestigioso analista Mark Gurman, el que ha desvelado los detalles de las futuras gafas de Meta, en este caso sobre el precio con el que podrían estrenarse en el mercado. Concretamente, esperan que este sea de alrededor de los 800 dólares, precio que se podría traducir perfectamente a euros de forma literal. Algo que elevaría bastante el precio respecto de modelo actual, prácticamente lo doblaría.

Y lejos de ser una alternativa a las Vision Pro de Apple, estas gafas contarían con una pantalla integrada, no como las vision Pro. Sino que probablemente sea una pantalla integrada en una montura de gafas similar a las Ray-Ban, siguiendo la misma fórmula de éxito que ha llevado a la firma de Zuckerberg a apostar con nuevos modelos como este.

Dentro de esta filtración, Gurman ha desvelado algunos detalles de cómo será realmente el funcionamiento de estas nuevas gafas. Esta pequeña pantalla servirá para leer notificaciones y acceder a apps muy básicas, que seguramente estén muy ligadas a las capacidades de Meta AI, la IA generativa de Meta, y que es uno de los grandes rasgos que diferencia a estas gafas de otras. Por tanto, sería un complemento a la actual fórmula de Meta.

Unas gafas que a nivel interno se conocerían como Meta Hypernova, y que ya se han dejado ver presuntamente en algunas Filtraciones. Con un aspecto muy similar al de una Ray-Ban tradicionales, y parece que acompañadas de una pulsera o brazalete, que podría convertirse en un interesante complemento al uso de las gafas y seguramente para controlar los movimientos dentro del menú e interfaz de esa pantalla de apoyo.

Hace unas semanas Meta ha estrenado otra colaboración con una prestigiosa firma de gafas deportivas, como es Oakley. Ha utilizado la misma fórmula de las Ray-Ban, brindando a unas gafas deportivas de un sensor de cámara, altavoces y la IA de Meta, para acompañarnos mientras practicamos deportes, y grabar todo lo que ocurre gracias a su cámara, ya sea practicando ciclismo, golf u otros deportes. También se ha lanzado por un precio similar, de unos 400 euros.

Veremos cuándo se convierten en realidad estas nuevas gafas de Meta con pantalla, pero seguramente ya las conoceremos para el próximo 2026, parece bastante precipitado que sea antes.