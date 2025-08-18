El POCO M7 llega a España a precio de derribo: con 7000 mAh desde solo 109,99 €

Una semana ajetreada la que ha tenido POCO, estos pasados días hemos conocido varios modelos de su gama media, con el POCO M7 como principal valedor, al que le hemos conocido en versión estándar 4G, 5G y también Pro. En esta ocasión la versión que ha llegado a España es la estándar, 4G, y que llega con un auténtico precio de derribo, y además lo hace directamente desde la misma tienda online de la marca en nuestro país.

Precio y disponibilidad

El precio de partida de este POCO M7 en España es de 169,99 euros, pero nos lo podemos llevar por solo 109,99 euros si lo compramos hasta mañana día 19 de agosto, por tanto, con nada menos que 60 euros de descuento, un precio desde luego imbatible. Se trata de la versión que cuenta con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. La versión de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento también tiene un precio muy competitivo, de solo 129,99 euros. En ambos casos lo podemos comprar en color negro, plata y azul. El color plata demás llega con un borde bicolor, azul y rojo, así como una trasera dividida en diferentes secciones.

La versión 4G del POCO M7 | POCO

Ficha técnica del POCO M7

Desde luego estamos ante el móvil más potente que podemos comprar en la actualidad por este precio de apenas 100 euros. Ya no hay excusas para contar con un móvil muy solvente, y que nos puede ofrecer todo lo que necesitamos para nuestro día a día de manera fluida. Y es que cuenta con características únicas y asombrosas para un teléfono de este precio.

Empezando por la batería, que cuenta con una capacidad de nada menos que 7000 mAh, algo que solo encontramos en un puñado de teléfonos actualmente. Esta tiene una carga rápida con potencia de 33 W, no está mal, y carga inversa de 18 W para cargar otros dispositivos. Xiaomi asegura que con esta batería al 100% podemos aguantar más de dos días sin recargar.

Su pantalla es otro de sus atractivos, ya que nos ofrece un enorme tamaño de 6,9 pulgadas, así como resolución Full HD+, algo impensable por apenas 100 euros. La tasa de refresco es de 144 Hz, otra característica única, y que se adapta a diferentes niveles. Una pantalla que además es sensible a los toques, incluso si está mojada. Su procesador es un solvente y más que conocido Snapdragon 685, eso sí, que ofrece solo conectividad 4G.

Llega con HyperOS 2.0, la capa de personalización de Xiaomi sobre Android 15. Y además integra ya Gemini como asistente de voz, así como el modo Live de conversación en vivo. Su cámara de fotos se estrena con un sensor principal de 50 megapíxeles asistido por IA. Y que nos ofrece modos de fotografía nocturnos y también para selfies. Hay un sensor auxiliar, del que no se detallan características.

Y delante, en la cámara selfie, tenemos un sensor de 8 megapíxeles. También se estrena con NFC para hacer pagos en establecimientos, sonido Hi-Res Audio, Dolby Atmos, lector de huellas en el botón de encendido, y conector USB tipo C. No falta GPS, Bluetooth 5.0 o Wifi de doble banda. Además, es resistente al agua y polvo con certificación IP64, de las más altas.