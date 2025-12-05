Este monitor de tinta electrónica es tu mejor aliado para editar textos con tu PC o smartphone

La tinta electrónica es una tecnología que tradicionalmente hemos asociado a los libros electrónicos, pero que en los últimos años está tomando una dimensión mucho más diversa. Cada vez hay más dispositivos Android con pantallas de este tipo, y como ahora, a alguien se le ha ocurrido que puede ser una buena idea tener un monitor de esta tecnología. Y vaya si lo es para determinados trabajos, que no necesitan desperdiciar energía porque simplemente no tenemos alternativa a los tradicionales monitores portátiles LCD. Este monitor de tinta electrónica nos ofrece desde luego una forma diferente de encarar ciertas tareas.

Perfecto para escribir textos en gran formato

Estamos hablando de DASUNG, un monitor de tinta electrónica que es tan rápido como un monitor tradicional. Como sabéis, las pantallas de este tipo suelen actualizarse más lentamente que las tradicionales, algo que notamos cada vez que nos movemos por la pantalla, donde tenemos que esperar a que se vuelvan a dibujar todos los textos e imágenes. Pero esta pantalla presume de una tasa de refresco de 60 Hz, nada habitual con esta tecnología, y que sin duda alguna es su gran ventaja.

Un monitor que cuenta con una diagonal generosa de 10,3 pulgadas, por lo que es bastante grande, como la pantalla de una tableta, y a la vez lo suficientemente compacta como para considerarse portátil. Esta tiene una resolución también muy elevada, de 1872x1404 píxeles, algo que tampoco es habitual en este tipo de pantallas de tinta electrónica. Tiene una relación de aspecto de 4:3, por lo que es perfecta para la edición de textos, que es una de las principales tareas para las que es perfecta.

Cuenta con un conector USB tipo C, que nos permite alimentar de energía al monitor. Y también sirve para poder conectarlo a diferentes dispositivos, como puede ser un smartphone Android, no es compatible con todos, así como a un PC con Windows o Linux. Podemos usarlo tanto en horizontal como en vertical. Algo interesante es que la pantalla integra un panel táctil que nos permite controlarla mediante los dedos cómodamente, para hacer selecciones de texto más sencillas.

Se trata de un monitor por tanto ideal para editar textos, ya que no hay otra tecnología de pantalla mejor para poder leerlos y editarlo. Esta tecnología evita que nuestra vista se fatigue, porque simula el tacto y el aspecto del papel, y no hay un parpadeo constante como en las pantallas tradicionales. Por eso es la ideal para editar textos, como si de una máquina de escribir inteligente se tratara, al más puro estilo de Freewrite.

Obviamente, no es un buen monitor si lo que queremos es ver imágenes en movimiento, como vídeos o redes sociales. Pero para editar texto, o leer por supuesto libros y prensa, es la mejor elección para llevar con nosotros en la mochila. Y lo mejor de todo, que no están limitados a un sistema operativo de ebook, a Android o Windows, podemos elegir cualquiera que nos apetezca en el momento idóneo. De momento la campaña de Indiegogo está pendiente de comenzar, pero ya promete bastante.