Ya puedes hacer videollamadas en WhatsApp Web con vídeo en HD y cancelación de ruido

WhatsApp sigue mejorando su servicio de llamadas, y ahora acaban de anunciar que vas a poder hacer llamadas y videollamadas directamente desde WhatsApp Web. Sí, esto significa que podrás llamar desde el navegador sin necesidad de descargar WhatsApp para Windows o macOS, por lo que si utilizas este servicio en el ordenador, será más cómodo que nunca.

Las llamadas y videollamadas llegan a WhatsApp Web

WhatsApp Web ofrece una experiencia muy semejante en WhatsApp, por lo que puedes acceder a los chats, enviar archivos, escuchar notas de voz o gestionar buena parte de las funciones habituales de la aplicación. Sin embargo, para realizar llamadas desde un ordenador era necesario utilizar la aplicación de escritorio.

Nuevo aspecto WhatsApp web | TecnoXplora

Pues traemos buenas noticias con la llegada de las llamadas a WhatsApp Web. La compañía permitirá hacer y recibir llamadas de voz y videollamadas directamente desde el navegador, tanto en conversaciones individuales como en grupos.

De esta manera, no será necesario instalar ningún programa adicional, ya que bastará con abrir WhatsApp Web, iniciar sesión y acceder a la conversación correspondiente. Y lo mejor todo: la experiencia apunta maneras.

Gran calidad de imagen y todo tipo de funciones

Igual que las videollamadas en la app de WhatsApp, podrás compartir la pantalla, enviar reacciones y consultar una pestaña específica en la que aparecerá el historial completo de llamadas y los contactos marcados como favoritos.

WhatsApp también mantiene una de sus principales características de privacidad, por lo que las llamadas realizadas desde la web estarán protegidas mediante cifrado de extremo a extremo, de modo que el contenido de las conversaciones no podrá ser escuchado por personas ajenas a la llamada. La compañía también ha presentado QuickHD, una mejora centrada en la calidad de imagen y que permitirá que el vídeo en alta definición esté disponible desde los primeros segundos de la llamada.

La última gran novedad anunciada por WhatsApp es la cancelación de ruido. Esta función se encargará de reducir los sonidos de fondo para que la voz se escuche con mayor claridad durante las llamadas, por lo que tus conversaciones se escucharán muy nítidas aunque haya ruido ambiental.

Siguiendo con todas las novedades que llegan, WhatsApp ha anunciado la transferencia de llamadas entre dispositivos. Esta función permitirá mover una llamada grupal desde el móvil o la tableta hasta WhatsApp Web o la aplicación de escritorio sin necesidad de finalizarla.

Por ejemplo, podrás iniciar una videollamada desde el móvil mientras estás fuera de casa y continuarla desde el ordenador al llegar. De la misma forma, será posible comenzar una conversación desde una pantalla grande y transferirla al teléfono si tienes que salir.

WhatsApp también ha anunciado la llegada de una sala de espera para las llamadas en grupo. Esta función estará disponible en los enlaces de llamada y permitirá controlar quién puede entrar y en qué momento. Al crear un enlace, el organizador podrá activar la opción “Requerir aprobación para unirse”. Cuando una persona intente acceder, permanecerá en una sala de espera hasta que el administrador de la llamada apruebe su entrada.

Todas estas novedades se desplegarán de manera gradual, por lo que es posible que todavía no aparezcan en todas las cuentas. Así que habrá que tener un poco de paciencia, pero en las próximas semanas llegarán a todos los usuarios.