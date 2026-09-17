Meta podría lanzar unas gafas inteligentes sin cámara la próxima semana

La popularidad de las gafas inteligentes no para de crecer, sobre todo aquellas con IA y que cuentan con monturas normales y corrientes basadas en auténticos iconos de este segmento. Las Ray-Ban de Meta son un gran ejemplo, unas gafas inteligentes que cuentan con cámara para darle contexto a la IA del fabricante. Pues bien, ahora conocemos que la firma de Zuckerberg está trabajando en nuevos modelos, que prescindirían de un componente clave de estos.

Una nueva variante más sencilla

Según hemos conocido ahora, Meta estaría trabajando en unas gafas para satisfacer a una parte del público que quiere funciones smart, pero no necesariamente la presencia de una cámara en la montura, con todo lo que eso supone a nivel de privacidad. Las nuevas gafas se denominarían Luna, y podrían ser presentadas la próxima semana, en el evento de Meta Connect, por lo que el lanzamiento estaría muy cerca.

Las gafas, tras ser presentadas, podrían ponerse a la venta durante el mes de octubre, por lo que pronto podríamos tener unas Meta Luna disponibles en su tienda. Y ahora bien, ¿qué ganaría Meta con unas gafas sin cámara? Porque en un principio, esta es imprescindible para que la experiencia de Meta AI sea completa. Pero puestos a llegar al mayor número de personas posible, Meta podría haber diseñado un modelo de mínimos para entrar en el hardware de monturas inteligentes.

Estas gafas contarían, no obstante, con distintos componentes inteligentes. Como, por ejemplo, seis micrófonos integrados, por lo que podríamos mantener llamadas de voz a través de ellas, también desde WhatsApp, o hablar con la propia IA de Meta. De hecho, cuenta con altavoces orientados hacia los oídos, para que la experiencia sonora sea la mejor. Por tanto, parece que el foco de estas gafas estará más bien en la experiencia de IA pura, de asistente de inteligencia artificial para hablar con ella.

Y al no contar con cámara, desarmarán al instante una de las grandes quejas del público respecto de este tipo de gafas. Ya que la presencia de esas cámaras básicamente dispara la pérdida de privacidad para las personas que nos rodean. Se ha hablado incluso de que Meta estaría ultimando una función para que las gafas con IA escaneen continuamente los rostros que se va cruzando por la calle, en busca de coincidencias en redes sociales para potenciar nuestras conexiones.

Si se elimina la cámara, muchas personas que ven en ella una amenaza se animarán a comprarse unas gafas inteligentes, pero en un grado mucho más limitado y gestionable en términos de privacidad. Con esta nueva incorporación de las Meta Luna, la gama de gafas de la marca ya sería bastante amplia. Porque no solo tenemos las Meta Ray-Ban y Oakley con cámara, sino también las Meta Glasses, que básicamente son iguales a los otros modelos de marca, pero firmadas por la misma Meta en las monturas, y con precios algo más asequibles.

Ese será otro punto interesante: dónde posiciona Meta sus gafas sin cámara. Lo justo sería que fueran más baratas, un buen precio sería entre los 200 y 250 euros, nunca por encima de esta cifra, ya que las Meta Glasses Adventurer o Fury, parten de los 309 euros, ya con la cámara integrada.