Mejorar tu swing gracias a la IA es más sencillo que nunca con esta cámara

La inteligencia artificial ha venido para quedarse, de eso no tenemos duda. Y es que cada vez está más presente en diferentes aspectos de nuestro día a día, no solo en los smartphones, sino también en nuevos dispositivos que son capaces de mejorar nuestras competencias en diferentes disciplinas. Si hay un deporte que requiere mucha práctica e ir mejorando golpe a golpe nuestra posición, ese es el Golf. Y esta nueva cámara que hemos conocido en Kickstarter se aprovecha precisamente de la IA para hacer el mejor análisis posible de nuestro Swing gracias a estos algoritmos.

Así funciona el nuevo BirdieSense

Este dispositivo puede capturar el swing en tiempo real, mapeo 3D, visión dual 4K, IA integrada y además, se comporta como un entrenador proactivo de IA. A diferencia de los radares tradicionales, este BirdieSense basa su funcionamiento en visión impulsada por un chip de IA robótica que procesa datos en tiempo real.

De esta forma puede rastrear simultáneamente la biomecánica del golfista y el resultado del tiro, de tal manera que su sistema de análisis 3D puede medir factores biomecánicos como el movimiento de la cabeza, la inclinación de la columna, el ángulo de los hombros, el desplazamiento lateral y la transferencia de peso. Es un dispositivo que podemos usar en cuatro situaciones diferentes, con distintos modos de uso.

El Range Mode graba y analiza la acción de el campo de prácticas. El Course Mode registra jugadas y define estrategias en el campo. El Indoor Mode es compatible con simuladores de interior, mientras que el Home Mode nos permite interactuar y aprender con la IA desde nuestra casa. Las funciones de esta cámara son sobresalientes para quienes quieren mejorar su juego.

Ya que ofrece visión dual 4K con Edge AI, e incorpora cámaras de alta resolución procesadas en tiempo real mediante un chip de IA robótica. Algo especialmente útil es que registra de forma simultánea el rendimiento del palo y el vuelo de la bola en cada golpe. Puede analizar la trayectoria de tiro a distancias que pueden superar las 150 yardas. Y además puede grabar vídeo en alta definición, almacenamiento automáticamente cada uno de nuestros swings para luego repasarlos.

A la hora de analizar nuestros movimientos, también tiene mucho que ofrecernos, y este es quizás el aspecto capital del análisis del jugador y lo más útil para mejorar nuestro juego. Ya que puede hacer un rastreo corporal 3D en tiempo real, que mapea nuestro movimiento durante todo el swing. De esta manera puede medir de forma precisa el movimiento de la cabeza, la inclinación de la columna, el ángulo de los hombros, el desplazamiento lateral y la transferencia de peso.

Es un dispositivo que cuenta con batería recargable, y que nos ofrece hasta 6 horas de uso con una carga completa. Esto viene a ser, según el fabricante, el seguimiento de 36 hoyos seguidos. Ya se ha puesto a la venta en Kickstarter, donde su campaña ha alcanzado los objetivos rápidamente. Este BirdieSense se puede comprar por 687 euros al cambio, y comenzará a entregarse a los primeros backers en el mes de enero de 2027.