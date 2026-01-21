Garmin lanza un nuevo smartwatch pensado para pequeños golfistas

Jugar al golf es un placer para millones de personas en todo el mundo, ya sea para pasar un rato de ocio o para competir, toda ayuda es bienvenida para mejorar nuestros resultados en el campo. Y los relojes inteligentes se han convertido en el aliado perfecto en estos entornos. Garmin ha lanzado un nuevo smartwatch, su Approach J1, que está especializado en el seguimiento y acompañamiento en el campo, convirtiéndose en algo así como en un caddie a nuestro lado. Pero con la diferencia de que este modelo ha sido diseñado para niños.

Precio y disponibilidad

Se puede comprar ya en España en dos colores, negro y morado, por 349,99 euros, y los pedidos se pueden realizar a partir del 23 de enero.

¿Qué nos ofrece este reloj para pequeños golfistas?

Relojes para golfistas hay muchos en el mercado, pero para niños y adolescentes es algo muy diferente y poco habitual. El principal objetivo de este reloj es hacer el golf más divertido, accesible y educativo para los principiantes, eliminando la frustración habitual de aprender el deporte, ya que aunque parece muy atractivo desde fuera, se trata de un deporte exigente que necesita de una implicación total por parte del pequeño jugador y muchas horas de práctica.

Este reloj es muy ligero, gracias a una caja compacta diseñada para muñecas más pequeñas, por lo que aquí nada se deja a la improvisación. A diferencia de las correas de silicona estándar, ofrece una correa de nailon ComfortFit, que transpira mejor y es más cómoda para llevar durante todo el día, tanto en el campo como en el colegio. Viene en colores divertidos y con un bisel de aluminio que le da un toque sólido manteniendo a raya el peso.

El reloj destaca por ofrecer funciones ideales para aprender a practicar este deporte, como Guía de Salida. Esta en lugar de obligar al pequeño a jugar desde las barras de salida estándar, el reloj sugiere desde dónde realizar el primer golpe en cada hoyo basándose en la distancia real que el jugador es capaz de alcanzar con el driver. También ofrece un par personal. En esta función ajusta el Par del hoyo al nivel de habilidad real del pequeño. Si un hoyo es Par 4 pero suele necesitar 6 golpes, el reloj lo tratará como un Par 6, permitiéndole ganar y celebrar logros sin frustrarse por no alcanzar el estándar profesional.

Esto le animará a jugar más y sentirse capaz de progresar y mejorar en su juego sin darse cuenta. También cuenta con un temporizador de ritmo de juego, para que no vayan por el campo demasiado lentos. Un reloj que nos ofrece una pantalla AMOLED brillante y fácil de visualizar bajo el sol. También incluye mapas de más de 43.000 campos de todo el mundo. Incluso mide distancias precisas, al frente, centro y fondo del green, así como a obstáculos y doglegs. En cuanto a autonomía, nos ofrece hasta 15 horas en modo GPS y hasta 10 días en modo smartwatch.