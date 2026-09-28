Los Asus Zenbook 14 llegan a España para plantar cara al MacBook Neo

La irrupción del MacBook Neo ha revolucionado la gama de entrada en el mercado de portátiles. Y es que los de Cupertino una vez más han tirado de su gancho y aura premium para ofrecer el MacBook más barato de la historia sin sacrificar un planteamiento extremadamente eficiente en todos los sentidos. Ahora los seguidores de Apple y muchos entusiastas de la tecnología ven en el Neo el acceso a algo premium a precio razonable. Pero Asus no se ha quedado de brazos cruzados, y acaba de lanzar en España su alternativa, que a todas luces iguala e incluso supera en varios aspectos.

Precio y disponibilidad

El nuevo Asus Zenbook 14 llega a España con el mismo precio de su competidor, costando 799 euros, tanto en su tienda oficial online como en los retailers donde el portátil ya está disponible. Tenemos una versión de 16 GB de memoria RAM, en lugar de las 8GB estándar, que cuesta 100 euros más. Está disponible en color azul, rosa o beige.

Asus Zenbook 14 | Asus

Una alternativa extremadamente atractiva y ligera

Lo que notas cuando tienes este portátil en la mano, es mucha calidad, de construcción y de acabados. Incluso por encima de la del Neo, que ya de por sí es un excelente portátil. En este caso estamos ante un portátil muy ligero, supera por muy poco el kilo de peso. Y además ha sido diseñado a conciencia para ser cómodo de utilizar. Es un portátil de esos que levantas su tapa con una mano y no tienes que estar sosteniéndolo con la otra para que no se levante.

Asus Zenbook 14 | Asus

Y es que integra un chasis construido en Ceraluminum, material que ofrece durabilidad frente al uso diario manteniendo un peso ultraligero de tan solo 1,1 kg. Además, su batería supera las 21 horas de duración, garantizando conectividad y productividad continuada sin depender del cargador. La pantalla tiene mucha calidad, con un panel Full HD OLED de 14 pulgadas, que ha sido diseñado para brindar una experiencia visual inmersiva de alta definición.

Un portátil en el que no falta la última inteligencia artificial, con herramientas basadas en la de Microsoft, Copilot, como son Cocreator y Recall. Estas han sido diseñadas para simplificar los flujos de trabajo, aumentar nuestra eficiencia y ofrecer a los usuarios muchas más herramientas para ser creativos. Uno de los rasgos distintivos de este portátil es que cuenta con el procesador Snapdragon X, que nos ofrece un rendimiento potente, pero más contenido que el de los tradicionales Intel, más similar al de un smartphone de alta gama.

Además, es muy eficiente energéticamente, no se calienta prácticamente y, por eso, solo necesita un ventilador ultrasilencioso. Llega con Wi-Fi 6E de triple banda, así como Bluetooth 5.3. Tiene una cámara HD en el frontal que es compatible con Windows Hello para identificarnos. Y se carga mediante un puerto USB tipo C, y lo mejor, con cualquier cable de este tipo que tengamos a mano en casa, no hace falta cargar con un cargador exclusivo, esto brinda bastante libertad. Por supuesto, llega de fábrica con Windows 11 instalado.