Xgimi lanza un espectacular proyector 4K de 120 Hz

La firma china ha conseguido situarse entre las más destacadas del pujante mercado de proyectores, que cada vez más son una alternativa sólida a las Smart TV tradicionales. En este caso, la firma asiática lanza un espectacular proyector que sí, roza los mil euros al cambio, pero que ofrece una resolución espectacular, un diseño de alta gama y unas prestaciones que solo podemos encontrar en los topes de gama, y con un precio bastante accesible, aunque parezca muy elevado.

Ficha técnica del Xgimi RS30 Pro High Brightness Edition

Este nuevo modelo destaca por contar con una mayor luminosidad, de ahí su coletilla de High Brightness Edition. Esta puede generar 4.500 lúmenes CVIA, un gran aumento respecto de la anterior generación que ofrecía 3.200 lúmenes CVIA; sin duda alguna, algo que se va a notar y mucho en entornos donde no hay oscuridad total. Para ofrecer una resolución tan elevada como 4K de 3840 x 2160 píxeles, es un chip de pantalla DMD de 0,47 pulgadas de tecnología DLP.

Nuevo Xgimi RS30 Pro High Brightness Edition | Xgimi

Utiliza una fuente de luz de sistema láser QuaLas42 que se compone de 26 chips láser. Cuenta con un iris variable que se puede ajustar según las necesidades en ajustes de f/2.0 y f/5.0, ajustándose a los niveles de luz reales alrededor del proyector, para que la imagen se vea siempre lo más clara y nítida posible, y sin tener que ajustar nada, todo de manera automática.

Ofrece una relación de contraste nativa que entrega 4000:1, y dinámica de hasta 60.000:1. Respecto de la fidelidad del color, puede cubrir el 98% de la gama BT.2020, siendo compatible con formatos de imagen como HDR, Dolby Vision, HDR10+ o HDR Vivid, además de estar certificado para IMAX Mejores, por lo que hay una gran variedad de certificaciones que nos demuestran que vamos a disfrutar de colores vivos, gran contraste y negros casi puros.

Este cuenta con un procesador MediaTek MT9681, que viene acompañado de 3GB de memoria RAM, así como 64 GB de almacenamiento interno. Este cuenta con conectividad HDMI 2.1, de ellos uno compatible con eARC, así como puerto USB 3.0 o USB 2.0. Incluso a la hora de jugar podemos disfrutar de las mejores prestaciones, con una alta tasa de refresco de 120 Hz a 4K, así como compatibilidad VRR, ALLM y AMD FreeSync Premium.

El sonido de este proyector cuenta con componentes de alta gama, como altavoces Harman Kardon de 12 W, por lo que en total ofrece 24 W. También hay Dolby Audio y DTS. A la hora de navegar y reproducir contenidos en streaming, hace uso de conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. Las dimensiones son de 298 x 249 x 190 mm y pesa 4,9 kg. Un proyector que se ha lanzado en China con un precio de altos vuelos, ya que es de nada menos que 975 euros al cambio, se podrá comprar de importación en tiendas chinas.