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Qué es el puerto HDMI eARC de tu televisor y para qué sirve

Te contamos qué significa HDMI eARC, en qué se diferencia de HDMI ARC y por qué deberías utilizar esta conexión para mejorar el sonido de tu Smart TV.

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Alfonso de Frutos
Publicado:

Si has echado un vistazo a las conexiones de la parte trasera de tu Smart TV, seguramente habrás visto que uno de sus puertos HDMI tiene una pequeña diferencia respecto al resto. Junto a su nombre aparecen las siglas ARC o eARC.

Pues vamos a contarte todo lo que debes saber, porque es una conexión bastante más importante de lo que parece. Especialmente si tienes una barra de sonido, un receptor AV o estás pensando en mejorar el apartado de audio de tu televisor. En resumen, el puerto HDMI eARC de tu televisor permite simplificar mucho la instalación y, además, disfrutar de formatos de sonido de mayor calidad.

Qué significa HDMI eARC

Para entender HDMI eARC, primero hay que hablar de ARC. Estas siglas significan Audio Return Channel, o canal de retorno de audio. Su función consiste en permitir que un mismo cable HDMI pueda enviar la imagen hacia el televisor y, al mismo tiempo, devolver el sonido desde el televisor hacia un equipo de audio compatible.

Pongamos un ejemplo muy sencillo. Si tienes una barra de sonido conectada al HDMI ARC de tu Smart TV, el sonido de Netflix, Disney+, YouTube o cualquier otra aplicación instalada en el televisor puede enviarse directamente a la barra utilizando ese mismo cable HDMI. Así te evitas tener que utilizar un cable óptico adicional para el sonido y hace que toda la instalación quede mucho más limpia.

Qué hacer si nuestra TV no tiene imagen al conectarla a un HDMI
Qué hacer si nuestra TV no tiene imagen al conectarla a un HDMI | Foto de Patrick Campanale en Unsplash

HDMI eARC es la evolución de esta tecnología. La letra "e" viene de Enhanced, por lo que estamos ante un canal de retorno de audio mejorado. Forma parte de las especificaciones introducidas con HDMI 2.1, aunque debes tener en cuenta que un fabricante puede implementar eARC en determinados dispositivos sin que necesariamente todas sus conexiones ofrezcan todas las prestaciones asociadas a HDMI 2.1.

Y la gran ventaja de HDMI eARC está en su mayor ancho de banda. ARC tradicional tiene más limitaciones a la hora de transportar determinadas señales de audio, mientras que eARC está preparado para trabajar con formatos de sonido de alta calidad.

Gracias a ello, una conexión eARC puede transportar audio multicanal sin comprimir y formatos avanzados como Dolby TrueHD o DTS-HD Master Audio. Así que es vital para sistemas compatibles con Dolby Atmos cuando este se transmite sobre Dolby TrueHD, algo habitual en contenidos de alta calidad como los discos Blu-ray UHD.

Esto no significa que necesites obligatoriamente eARC para escuchar Dolby Atmos, pero la diferencia está en que eARC permite trabajar con señales de mayor calidad y sin las limitaciones de ancho de banda de ARC. Por eso, si tienes una barra de sonido de gama alta o un sistema de cine en casa compatible con estos formatos, merece la pena comprobar qué puerto de tu televisor incorpora eARC y utilizarlo.

Un sistema muy cómodo de usar

Otra de las grandes ventajas es la comodidad. Puedes conectar una consola, un reproductor multimedia u otros dispositivos al televisor y utilizar la tecnología HDMI eARC para mandar el sonido hacia la barra o receptor AV.

Eso sí, debes conectar la barra de sonido o receptor AV al puerto correcto. Si tu televisor tiene cuatro HDMI pero solamente uno aparece identificado como "eARC/ARC", tendrás que utilizar precisamente ese para aprovechar el retorno de audio.

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También es necesario que el equipo de sonido sea compatible con eARC para disfrutar de todas sus ventajas. Si conectas un dispositivo que únicamente admite ARC, normalmente podrás seguir utilizando el retorno de audio, pero estarás limitado a las capacidades de ARC.

Como habrás visto, HDMI, eARC es claramente superior al estándar ARC si buscas la mejor calidad de sonido posible. Así que, para escuchar simplemente la televisión o utilizar una barra de sonido básica, HDMI ARC es r más que suficiente. Pero si tienes un equipo compatible con Dolby Atmos, un receptor AV avanzado o quieres aprovechar pistas de audio sin pérdida, HDMI eARC es la opción que deberías utilizar.

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