Tabletas a buen precio para la vuelta al cole

El fin del verano se acerca y con él la inevitable vuelta a las rutinas y a las clases. Con la llegada de septiembre, llega el momento de empezar a preparar el material necesario para el comienzo del curso. En estos días, los libros, cuadernos y estuches comparten su protagonismo con la tecnología y para muchos es necesario el uso de tabletas, como una herramienta de estudio que a veces es imprescindible.

Tabletas para la vuelta al cole

Ya sea para tomar apuntes, consultar documentos, investigar o asistir a clases virtuales, estos dispositivos se han convertido en un compañero ideal para los estudiantes. Elegir bien la tableta es primordial para conseguir un buen rendimiento académico. A continuación te sugerimos cuatro opciones excelentes para la vuelta a las clases.

Lenovo Idea Tab | Lenovo

Una de las tabletas que destacan es la Lenovo Idea Tab, con una apuesta por el rendimiento y en el apartado multimedia. Cuenta con un procesador Dimensity, eficiente y moderno, lo que garantiza la fluidez y la multitarea, ya que podemos abrir varias aplicaciones y páginas web sin que baje el rendimiento. Un aspecto en el que nos muestra todo su músculo es el del sonido, con sus altavoces integrados de alta calidad. Dispone de pantalla de 11 pulgadas equipada con un panel IPS LCD y su precio es de unos 200 euros.

Samsung Galaxy Tab A11 | Samsung

Otra alternativa es la nueva Samsung Galaxy Tab A11. Al igual que el modelo anterior, cuenta con pantalla con tecnología de panel PLS LCD de 11 pulgadas, diseñada por Samsung, la cual ofrece un brillo excepcional que ayuda a la lectura incluso en entornos con mucha luz. Además de un sistema potente de cuádruples altavoces que proporcionan un sonido envolvente. Su precio ronda los 250 euros.

REDMI Pad 2 | Redmi

La XIAOMI REDMI Pad 2 en acabado grafito destaca por su elegancia y resistencia. Gracias a su diseño, es ligera y minimalista a pesar de su pantalla de 11 pulgadas apoyada en un panel IPS LCD de 9,7 pulgadas, con memoria 4+64 GB, la cual nos ofrece una resolución fantástica, sobre todo en textos pequeños. Este modelo destaca especialmente por la autonomía de su batería, 7600 mAh, la cual nos permite el uso durante toda la jornada sin tener que hacer uso del cargador. Su precio está entre los 300 y 350 euros.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 | Xiaomi

Por último, pero no menos recomendable, la Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, la cual nos ofrece pantalla de 12,4 pulgadas con sistema de panel IPS LCD de resolución 3K como su principal característica. Además de un procesador Snapdragon 8 Gen 2. Este chip garantiza una gran potencia, con la que podremos ejecutar herramientas de gran exigencia como el diseño gráfico o la multitarea. Cuenta con batería de 10.000 mAh y carga ultrarrápida de 120 W. Una tableta que podemos adquirir por unos 500 o 600 euros.