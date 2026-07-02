Logitech G apuesta por el gaming asequible con su nueva Serie G3 de ratón y teclado

Logitech G es el gran referente a la hora de comprar todo tipo de productos gaming. Y ahora, la compañía ha presentado la ampliación de su Serie G3 para PC gaming, una nueva familia de ratones y teclados para acercar tecnologías propias de sus gamas más avanzadas a jugadores que buscan buen rendimiento, diseño cuidado y opciones de personalización, pero sin irse a precios prohibitivos.

Con ello, Logitech ha presentado dos productos: el ratón inalámbrico gaming Logitech G305 X SUPERLIGHT y el teclado mecániLco con cable Logitech G316 X 98. Ambos se integran en un ecosistema que también incluye los auriculares Logitech G325, prometiendo la mejor experiencia a un precio más comedido.

Logitech G305 X SUPERLIGHT

El nuevo Logitech G305 X SUPERLIGHT está inspirado en uno de los ratones más reconocibles de la marca y lo actualiza con mejoras importantes. Durante años, el ratón G305 ha sido uno de los modelos muy apreciados por su forma clásica, su fiabilidad y su buena relación entre prestaciones y precio.

Teclado y ratón Logitech | Logitech

Ahora, Logitech G lanza una versión SUPERLIGHT que reduce el peso hasta aproximadamente 59 gramos. Además, cuenta con sensor HERO 2, capaz de alcanzar los 44.000 DPI. Y, como su nombre indica, es compatible con el receptor PRO LIGHTSPEED para alcanzar una tasa de sondeo de hasta 8 kHz, para que disfrutes de una respuesta mucho más rápida entre el movimiento del ratón y lo que ocurre en pantalla.

Pasando a la conectividad, el nuevo ratón G305 X SUPERLIGHT permite alternar entre LIGHTSPEED, Bluetooth y conexión por cable, así que vas a poder usarlo de distintas formas según el equipo o la situación. A esto se suma una autonomía de más de 130 horas y carga mediante USB-C.

El Logitech G305 X SUPERLIGHT estará disponible en negro y blanco con un precio recomendado de 79,99 euros.

Logitech G316 X 98

El otro gran protagonista de esta Serie G3 es el Logitech G316 X 98, un teclado mecánico con cable que promete ofrecer una experiencia cercana a la de los teclados custom, pero sin que tengas que meterte en modificaciones complicadas para garantizar la mejor experiencia de uso.

El teclado apuesta por un diseño gasket multicapa de montaje a presión, pensado para mejorar tanto la sensación de escritura como la acústica. Y sí, vas a disfrutar de ese sonido “thock” tan buscado por los amantes de los teclados mecánicos.

Logitech G316 X 98 | Logitech

Y potencia no le faltará, ya que el Logitech G316 X 98 cuenta con una tasa de sondeo de 8 kHz y un tiempo de respuesta de apenas 0,125 ms. Además, incluye iluminación LIGHTSYNC RGB tecla por tecla, una barra luminosa con 30 zonas configurables y compatibilidad con Logitech G HUB para crear macros, ajustar asignaciones y descargar perfiles compartidos por la comunidad. Tampoco falta una pantalla LED de matriz de puntos y un dial integrado desde los que podrás cambiar ajustes como la tasa de sondeo, el brillo, la música o el volumen sin complicarte.

También permite cambiar switches en caliente gracias a su compatibilidad hot-swappable, así que podrás modificar la sensación del teclado sin tener que soldar nada. A esto se suma la compatibilidad con keycaps de vástago tipo cross-hatch, lo que abre la puerta a una personalización estética más amplia.

El Logitech G316 X 98 estará disponible en negro y blanco con un precio de 119,99 euros. Un equipo muy completo y que satisfará las necesidades de los usuarios más exigentes.