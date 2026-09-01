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Tres MacBook pasan a mejor vida: Apple los incluye en su lista de dispositivos obsoletos
Mucho nos tememos que, si tienes uno de estos ordenadores Macbook, Apple los considera obsoletos. ¿Qué significa?
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Apple continúa actualizando su lista de productos antiguos y obsoletos, y esta vez le ha tocado el turno a tres MacBook bastante conocidos. Son equipos que todavía pueden seguir funcionando perfectamente en muchos hogares, pero que desde ahora tendrán mucho más complicado pasar por el servicio técnico oficial de la compañía.
En concreto, Apple ha incluido entre sus productos obsoletos al MacBook Air Retina de 13 pulgadas de 2018, al MacBook Pro de 13 pulgadas de 2018 con cuatro puertos Thunderbolt 3 y al MacBook Pro de 13 pulgadas de 2017 con dos puertos Thunderbolt 3. Los tres modelos estaban anteriormente catalogados como antiguos, pero han dado el siguiente paso dentro de la clasificación de la compañía.
Qué significa que tu MacBook sea obsoleto para Apple
La diferencia es que Apple considera un producto antiguo cuando han pasado más de cinco años y menos de siete desde que dejó de distribuirlo para su venta. Durante esta etapa todavía es posible solicitar determinadas reparaciones en una Apple Store o un proveedor de servicios autorizado, siempre que sigan existiendo piezas disponibles.
La situación cambia cuando se superan los siete años. En ese momento el dispositivo pasa a considerarse obsoleto y Apple interrumpe el servicio de hardware, mientras que sus proveedores autorizados dejan de poder pedir componentes para realizar reparaciones.
Esto no quiere decir, evidentemente, que tu MacBook vaya a dejar de funcionar de un día para otro. Podrás continuar utilizándolo mientras el hardware y el software que necesitas sigan funcionando correctamente. Pero el problema aparece cuando se produce una avería importante y necesitas sustituir algún componente. Sencillamente te va a costar encontrar piezas. Aunque hay una excepción con la batería.
De esta manera, Apple mantiene una política especial para las baterías de sus portátiles Mac, que pueden optar a un periodo ampliado de reparación de hasta 10 años desde que el modelo dejó de distribuirse, siempre dependiendo de que todavía existan piezas disponibles. Por tanto, si tienes alguno de estos MacBook de 2017 o 2018, todavía podrías tener alguna opción para cambiar su batería oficialmente.
Así que Apple continúa así haciendo limpieza en su catálogo histórico a medida que pasan los años. Si tienes uno de los tres modelos afectados, no necesitas jubilarlo inmediatamente, aunque sí debes tener presente que conseguir una reparación oficial será desde ahora mucho más complicado, y solo podrás recurrir a servicios no oficiales.
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