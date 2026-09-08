El color del blíster puede ser clave: qué medicamentos no deberías guardar en un pastillero

Los pastilleros son una herramienta habitual para organizar la medicación, especialmente entre las personas que toman varios fármacos al día. Sin embargo, no todos los medicamentos pueden sacarse de su envase original y colocarse directamente en estas cajas.

Una farmacéutica ha advertido sobre un detalle que puede pasar desapercibido: el tipo y el color del blíster. Determinados envases están diseñados para proteger el medicamento de factores externos y retirarlos puede afectar a su conservación.

Blísteres amarillos

Los comprimidos que vienen en blísteres transparentes o blancos, y que permiten ver la pastilla, pueden extraerse y organizarse en un pastillero, según explica la farmacéutica Verónica Olmos.

La situación cambia cuando el blíster es amarillo. Este color puede indicar que el medicamento es sensible a la luz, por lo que dejar el comprimido fuera de su envase podría comprometer su estabilidad y hacer que pierda eficacia.

Blísteres de aluminio

También hay que prestar especial atención a los blísteres completamente plateados o de aluminio. Estos envases protegen algunos medicamentos no solo de la luz, sino también de la humedad y de los cambios de temperatura.

Blísteres de medicamentos | iStock

Por este motivo, romper el envase para introducir el comprimido en un pastillero puede eliminar parte de la protección que necesita el fármaco para mantenerse en buenas condiciones.

Otro problema de manipular los envases es que al recortarlos se puede perder información importante. La fecha de caducidad, el nombre del medicamento o la dosis pueden aparecer impresos en el propio blíster y dejar de estar disponibles si se separan las pastillas de forma individual.