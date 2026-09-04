El nuevo BLUETTI Pioneer 5000 promete sustituir a los generadores diésel más ruidosos

BLUETTI es uno de los principales referentes a la hora de comprar un sistema de carga portátil. Y, aprovechando la IFA 2026 ha presentado BLUETTI Pioneer 5000, un equipo de energía portátil pensado específicamente para entornos profesionales y que evita requerir estar pendiente del combustible y del mantenimiento.

Y es que ste generador eléctrico destaca por ofrecer una potencia continua de 5 kW y alcanzar picos de hasta 18 kW, suficiente para alimentar herramientas que necesitan una elevada corriente de arranque, como taladros, sierras de corte, compresores de aire o bombas de agua.

Una gran batería ampliable para trabajar fuera de la red

El BLUETTI Pioneer 5000 cuenta con una batería LiFePO₄ de 5,12 kWh. Esta tecnología se ha consolidado como una de las más atractivas para este tipo de equipos por su durabilidad y estabilidad, y permite disponer de energía sin tener que depender de un motor de combustión.

?No te parece suficiente potencia? Su capacidad se puede ampliar hasta los 35 kWh mediante baterías adicionales. De esta forma, se adapta mejor a distintas necesidades del usuario. Además, incluye conmutación UPS en 10 milisegundos. Hablamos de una función que permite que los equipos conectados sigan recibiendo energía casi de inmediato si se produce un corte de corriente, lo que te puede sacar de más de un apuro.

Como imaginarás, esta estación BLUETTI Pioneer 5000 está diseñada para utilizasrse en exteriores. Y para ello, cuenta con certificación IP65 frente al polvo y el agua, junto a protección IK10 contra impactos. A esto se suman un bastidor reforzado y ruedas todoterreno para facilitar su desplazamiento sobre superficies irregulares. Además, la BLUETTI Pioneer 5000 lo aguanta todo, ya que puede funcionar en temperaturas de entre -20 y 55 grados. Independientemente de tu espacio de trabajo, podrás utilizar esta estación de carga sin problema.

Y que no te preocupe el ruido, ya que la BLUETTI Pioneer 5000 se sitúa en 50 dB o menos, una diferencia notable frente al sonido constante de muchos generadores de combustible. Vamos, que hasta podrías trabajar de noche.,

BLUETTI Pioneer 5000 | BLUETTI

Por último, sus tiempos de carga son increíbles, ya que el BLUETTI Pioneer 5000 es capaz de recuperar del 5 al 80 % de su batería en una hora mediante carga de corriente alterna. Además, admite recarga mediante paneles solares, vehículos y generadores de combustible.

La marca también ha incluido una interfaz DO para automatizar el encendido y apagado de un generador auxiliar. Así, el sistema puede recurrir a esa fuente solo cuando sea necesario, reduciendo el consumo de combustible y el desgaste del motor.

Por último, el equipo ofrece conectividad 4G opcional para controlar a distancia el consumo, la ubicación y determinadas funciones de seguridad. BLUETTI busca que su Pioneer 5000 no sea simplemente una batería con enchufes, sino una solución de energía móvil conectada, silenciosa y mucho más limpia para profesionales.

En cuanto al precio del BLUETTI Pioneer 5000, de momento es un misterio, y habrá que esperar a noticias del fabricante para conocer todos los detalles.