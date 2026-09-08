Descubren cómo murió Scotty, el Tyrannosaurus rex más grande conocido

Scotty (cuyo nombre procede de una botella de whisky escocés que los científicos compartieron para celebrar el descubrimiento del fósil), el ejemplar de Tyrannosaurus rex más grande hallado hasta la fecha, ha vuelto a revelar secretos sobre su vida y su muerte. Un equipo de investigadores ha conseguido observar el interior de uno de sus huesos mediante una técnica de imagen avanzada y ha encontrado una lesión que comenzó a cicatrizar poco antes de que el dinosaurio muriera.

El fósil, descubierto en 1991 en Saskatchewan (Canadá), pertenecía a un T. rex de 12,8 metros de longitud que vivió hace unos 66 millones de años. El análisis apunta a que sufrió una grave herida en una de sus costillas, posiblemente provocada por el cuerno de otro dinosaurio durante un enfrentamiento.

Los científicos han encontrado en el interior de la costilla una extensa red de vasos sanguíneos mineralizados. Según su interpretación, estas estructuras se formaron como parte del proceso natural de reparación del hueso después de la fractura.

Sin embargo, la cicatrización quedó incompleta. Scotty murió antes de que la costilla pudiera recuperarse por completo, dejando en el fósil las señales de cómo su organismo intentó reparar el daño.

Para estudiar el hueso sin destruirlo, los investigadores del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Tennessee (Estados Unidos), utilizaron imágenes de neutrones para obtener una reconstrucción tridimensional de su interior.

Esta tecnología permite detectar restos de estructuras ricas en hidrógeno que pueden pasar desapercibidas con otras técnicas de análisis.

Los restos de Scotty fueron encontrados en el valle del río Frenchman, una zona especialmente rica en fósiles de dinosaurios. Tras resultar herido, el animal habría muerto en una marisma salina.

Los investigadores estiman además que Scotty tenía alrededor de 30 años cuando murió, una edad considerable para un T. rex.