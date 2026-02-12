¿Limpias tu teclado y otros gadgets con aire comprimido? Cuidado, podrías dañarlos

Con el paso del tiempo, el polvo y la suciedad se van acumulando en nuestros dispositivos a pesar de que intentemos mantenerlos limpios. La limpieza es importante, además de por estética, para alargar la vida útil de este. Por ello te contamos los peligros que implica limpiarlo de forma incorrecta.

El peligro del aire comprimido

Uno de los dispositivos que más sufre si no mantenemos unos buenos hábitos de limpieza son nuestros ordenadores, ya sean de sobremesa o portátiles. El polvo no solo se acumula en la superficie, sino que también se cuela por las rendijas de ventilación y obstruye los disipadores. Lo que genera un problema con la temperatura a la vez que reduce el rendimiento.

Kit de limpieza 7 en 1 YUWAKAYI | YUWAKAYI

A menudo, con la mejor de las intenciones, usamos métodos de limpieza que, más allá de conseguir el efecto deseado, lo que hacen es empeorar la situación. Un error común es el uso de botes de aire comprimido, un procedimiento que puede causar daños irreparables si no lo hacemos de la forma adecuada. Por norma general, los usamos para disipar de una forma rápida y sencilla la acumulación de polvo. Sin ser conscientes de los tres principales peligros a los que exponemos nuestros equipos. Esta es la mejor forma de evitarlos.

Aunque puede parecernos inofensivo, el bote de aire comprimido puede destrozar los rodamientos internos del ventilador, lo que puede provocar ruido en el uso e incluso que deje de funcionar pasado un tiempo. Aunque lo que realmente representa un verdadero peligro es que, al verse impulsado por una fuerza externa, puede funcionar como una turbina generando electricidad. A través del cable del ventilador, puede llegar hasta la placa y, además de averiar el ventilador, puede afectar y fundir algún componente delicado. Para evitar los posibles daños, es importante durante la limpieza bloquear los ventiladores, inmovilizando las aspas para limpiar con seguridad, usando el aire comprimido.

Además del polvo, el gran enemigo de nuestros equipos es el humo, y mucho más el vapor que producen los vapeadores. Este se cuela por las rendijas de ventilación adhiriéndose a los componentes. A diferencia del humo de los cigarros tradicionales, cuyo residuo es sólido, en el caso de los vapeadores, se crea una capa pegajosa y húmeda, generada por la glicerina y el propilenglicol. La cual es casi imposible de eliminar usando el aire comprimido; al intentarlo, podemos dañar otros componentes.

Es habitual usar este método de limpieza; también en los teclados, el espacio entre las teclas es un auténtico campo de cultivo para las bacterias. Otro error común es usar aspiradoras domésticas, cuya potencia puede llegar a arrancar las teclas. Para evitar esto, podemos usar un secador en modo frío para empujar la suciedad, además de hacer uso de un pincel antiestático para desincrustar el polvo.

Mantener nuestro equipo limpio es necesario, pero siempre que lo hagamos de forma segura, tomando todo tipo de precauciones. Para evitar que nuestro excesivo celo a la hora de la limpieza haga que tengamos que acudir al servicio técnico.