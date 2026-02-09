Tras conocer su diseño, los Sony WF-1000XM6 desvelan ahora sus principales novedades

La semana pasada hemos conocido por fin cómo será el diseño de los nuevos auriculares intraurales de alta gama de Sony. Sus predecesores están considerados como los más sofisticados en lo que a cancelación de ruido se refiere, siendo todo un referente en su gama. Y ahora se han filtrado nuevos detalles de estos, los que deberían darnos razones, o no, para hacernos con ellos cuando se presenten esta misma semana. Se han vuelto a filtrar precisamente desvelando esos aspectos clave que los harán únicos y justificarán su compra.

¿Qué novedades nos depara Sony?

Pues bien, lo que ahora se ha filtrado lo hemos conocido gracias a un filtrador que está estrechamente relacionado con numerosas filtraciones sobre dispositivos de la firma nipona, por lo que podemos tenerlo muy en cuenta y darle bastante credibilidad. La mayor novedad será el nuevo procesador que alimentará estos auriculares. Este será el Sony QN3e, y ofrecería tres veces más de potencia que la anterior generación, que recordemos tiene casi ya tres años de antigüedad.

En lo referente a los micrófonos también hay novedades, ya que estos pasarán a ser ocho, dos más que la anterior generación, y una vez más serán adaptativos. Por tanto, podrá apreciar de forma más precisa los cambios de ruido a nuestro alrededor y, por tanto, también la forma en que adapta la cancelación de ruido. Sobre el sonido, este dispositivo de Sony también ofrecerá novedades potentes.

Como, por ejemplo, un nuevo transductor, así como un DAC y un amplificador con mejores especificaciones, lo que permitirá que el sonido sea más claro, más dinámico y que nos ofrezca unos graves mejor afinados. Como no podía ser de otra forma, el filtrador espera que estos auriculares apuesten de nuevo por el formato LDAC para transmitir música de alta definición, así como tecnología DSEE Extreme.

La app contaría con un ecualizador extendido de hasta 10 bandas, para poder modificar los parámetros de sonido a nuestro antojo y con mucha mayor precisión. Otras características que se esperan son, por ejemplo, el sonido de 360 grados con sonido ambiental adaptativo, o lo que es lo mismo, este altera su manera en base a la posición de nuestra cabeza, proyectándose en tres dimensiones, como ya ocurre con otros muchos modelos.

Donde parece que no habrá cambios es en la batería, que nos ofrecerá la misma autonomía de sus predecesores. Esta es de 8 horas con cancelación activa de ruido para los auriculares, y de 16 horas para el estuche de carga. Habrá también mejoras en las llamadas que hagamos con estos auriculares, ya que mejorarán también la calidad de estas.

Entre otras cosas, contarán con micrófonos de formación de haz, así como sensores de conducción ósea. A la vez podrán reducir el ruido del viento y procesar la voz mediante IA. Volverán a ser resistentes al agua, en este caso con certificación IPX 4. Como hemos conocido la semana pasada, estos auriculares deberían presentarse el próximo 12 de febrero, esta misma semana.