LANZAMIENTO CERCANO
Se filtra el económico precio del inminente "Airtag" de Xiaomi
Aunque todavía no es oficial, varias fuentes han desvelado el precio de este esperado localizador de los chinos.
Publicidad
El fabricante chino está cerca de unirse al selecto club de los que cuentan en su gama con un localizador inteligente. Apple tiene el AirTag, Samsung el SmartTag y Motorola el MotoTag. Pues bien, parece que el lanzamiento de este modelo está más cerca que nunca, ya que se está acelerando la velocidad a la que se filtran informaciones sobre sus características. La alternativa al AirTag de Xiaomi ahora se ha listado en una tienda, donde ha desvelado cuál sería su precio en el momento de llegar al mercado.
¿Cuánto costará?
Pues sin duda es una gran noticia si termina convirtiéndose en una realidad, ya que ha sido el medio Winfuture, con una credibilidad total, el que ha desvelado que varias tiendas europeas ya han añadido a sus listados este dispositivo. Y concretamente, en la tienda oficial de Xiaomi en Francia, el propio dispositivo ha aparecido ya con un precio de 17,99 euros.
Este es bastante contenido, si tenemos en cuenta que un AirTag vale más del doble, normalmente cerca de los 40 euros. Lo mismo ocurre con el de Samsung, que es ligeramente más barato que el de Apple. El MotoTag también es más caro. Así que si se convierte en realidad este precio filtrado, desde luego podemos considerar a este localizador como el más barato del mercado, y estamos seguros que no por ello peor.
Para hacernos a la idea de lo barato que es, el pack de cuatro localizadores Xiaomi Tag tendrá un precio de tan solo 59,99 euros, por lo que parece que los chinos están decididos a inundar el mercado de su localizador para que gane popularidad rápidamente gracias a este precio tan ajustado. Eso sí, como os podéis imaginar, este Xiaomi Tag es tan barato porque prescinde de una conectividad que están añadiendo los localizadores más avanzados.
Hablamos de la conectividad UWB, de banda ultra ancha. Esta añade una capa de mayor precisión a la hora de localizar el dispositivo, ganando una capacidad para poder encontrarlo en un margen de apenas unos centímetros. Esto no quiere decir que no vaya a existir un Xiaomi Tag con UWB, de hecho se espera que se lance también con esta versión estándar.
Pero evidentemente el precio no será tan económico, aunque partiendo de este coste, es de esperar que también sea más barato que el resto de sus competidores con la banda ultra ancha. Se espera que sea un dispositivo masivo y con la máxima compatibilidad. Esto quiere decir que podremos usarlo con cualquier dispositivo Android, ya que se espera que sea compatible con la red Find My Device de Android. Contará con una pila CR2032 que proporcionará una autonomía de un año.
Publicidad