Fiio lanza su nuevo "Discman" en España: diseño renovado y con DAC integrado

Aunque no con la misma repercusión del vinilo, el CD poco a poco, como otros formatos y productos de épocas más analógicas, aunque este formato no es el mejor ejemplo, poco a poco va recuperando algo de cuota de mercado, aunque siempre marginal. Pero la realidad es que quienes cuenten todavía con su colección de CDs original, van a rejuvenecer al disfrutar de lo nuevo de Fiio, que ha ampliado su gama de reproductores portátiles con una auténtica joya, como es el nuevo Fiio DM15 R2R.

Precio y disponibilidad

El precio del nuevo DM15 R2R es más elevado que el DM13 que conocimos el pasado año, y se ha puesto a la venta en España por 279,99 euros, eso sí, hablamos de un dispositivo con un aspecto más sofisticado y también con unas especificaciones más solventes aún.

Ficha técnica del DM15 R2R

Estamos ante un reproductor de CD portátil que ya nos muestra un aspecto muy diferente desde el exterior. Aunque conserva la característica cubierta transparente, que le sienta tan bien, ahora se le ha dado un toque más clásico, con una pantalla LED en color ámbar, y un dial que nos permite mejorar el control del volumen. Estamos ante una evolución del Discman tradicional, para convertirlo en un dispositivo tan sofisticado como los reproductores Hi-Fi en términos de calidad de sonido.

El nuevo Fiio DM15 R2R | Fiio

Ahora este modelo integra un DAC R2R de 24 bits desarrollado por la propia FiiO, y que nos brinda un sonido muy natural y limpio, más cercano a lo que podríamos esperar de una grabación analógica, sin artificialidad. Es un reproductor potente, que permite utilizar los auriculares más exigentes y sacarles el máximo partido. Podemos usarlo también como un DAC USB Hi-Fi, así como un transmisor Bluetooth para reproducir tanto desde el CD como desde el puerto USB.

El aspecto retro tiene también toques de modernidad, y nos ofrece lo mejor de dos mundos, el sonido clásico y las características más modernas de audio. Su potencia de salida es de hasta 1150 mW por canal. Mientras que cuenta con tres modos de funcionamiento, el de reproductor de CD, de DAC USB, y de transmisor Bluetooth. Es compatible con multitud de codecs, para enviar el sonido con la mejor calidad y con multitud de auriculares modernos.

Hablamos de formatos como SBC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive o aptX LL a través de su conectividad Bluetooth 5.4. El ecualizador nos ofrece la posibilidad de personalizar hasta 24 preajustes combinables, y activar uno de esos míticos modos BASS. La batería de este reproductor tiene una capacidad de 4700mAh, lo que nos brinda una autonomía de más de 7 horas de reproducción ininterrumpida con una carga completa. El peso es elevado, eso sí, casi medio kilo, concretamente 471,5 gramos.