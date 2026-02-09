Xiaomi lanza una nueva cerradura inteligente a nivel global

Aunque la firma china tiene una estrecha relación con las cerraduras inteligentes, y de hecho ha lanzado varios modelos a lo largo de los últimos años, la realidad es que casi nunca salen del país asiático. Ahora por fin conocemos una que Xiaomi ha lanzado a nivel global, aunque todavía sin detalles sobre una posible distribución en España. Se trata de la nueva cerradura Xiaomi Self-Install Smart Lock, que nos ofrece una experiencia similar a las clásicas cerraduras de Nuki, con un diseño claramente orientado al entorno doméstico.

Ficha técnica de la nueva Xiaomi Self-Install Smart Lock

Esta cerradura, como otras de su categoría, nos permite una instalación muy sencilla, que no necesita de taladros y aprovecha la estructura de la cerradura que tenemos actualmente instalada en nuestra puerta, por lo que la instalación es apta para todo tipo de usuarios, incluso los que cuentan con menos experiencia. Esta nos ofrece hasta ocho métodos de acceso diferentes, para adaptarlos a nuestras necesidades cuando sea necesario.

Estos métodos son:

Contraseña permanente.

Desbloqueo de huellas dactilares.

Contraseña periódica.

Contraseña única.

Desbloqueo Bluetooth (a través del smartphone).

Desbloqueo remoto.

Desbloqueo de llaves.

Control por voz.

Como veis, los métodos son realmente numerosos y nos brindan verdadera libertad de elegir cuál es el mejor método de acceso en base al momento y la persona que va a entrar en el hogar. Para ello cuenta con conectividad Wifi, que permite un control inteligente de la cerradura desde el smartphone, controlando cualquier pormenor de su uso.

Xiaomi Self-Install Smart Lock | Xiaomi

Y es que nos ofrece numerosas alertas y notificaciones que llegarán a nuestro smartphone para alertarnos del desbloqueo de miembros de la familia, de que la puerta está abierta, si contamos con el sensor de puerta, de alertas de desbloqueo por coacción, así como la monitorización remota del estado de las cerraduras de puertas o la monitorización remota de alertas de seguridad. También nos avisa si hay varios intentos de desbloqueo que resulten fallidos.

La cerradura cuenta con un botón que permite cerrar y desbloquear la puerta bajo demanda. Además, la puerta se cierra de forma automática aunque hayamos olvidado hacerlo. Viene junto a un teclado con sensor de huellas dactilares integrado, que es resistente al agua y al viento. Por lo que podemos fuera de nuestro hogar aunque este se encuentre a la intemperie.

Una de las grandes novedades de esta cerradura es que es compatible con el estándar Matter del hogar inteligente. Por tanto puede comunicarse de manera más fluida con otros dispositivos inteligentes del hogar, como por ejemplo los altavoces inteligentes de Apple Homekit, de Alexa o Google Home. Gracias al chipset MJA1 cuenta con todas las protecciones de software y hardware necesarias para cumplir con la Certificación Europea de Ciberseguridad Estándar EN18031.

Para terminar, hay que destacar que esta cerradura cuenta con una batería que permite mantener encendida la cerradura y activa durante 6 meses. La batería de litio tiene una capacidad de 2450mAh. De momento no hay precio ni fecha para su venta en España, pero que haya llegado a la web global es un excelente indicador de que pronto la podremos tener en nuestro país.