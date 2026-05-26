Lenovo lanza su propia alternativa retro a las consolas de Anbernic o la R36S

Hace unos días os contábamos que la firma china había lanzado un nuevo smartphone de su serie Legion gaming. Y ahora nos sorprende con una consola retro que no nos esperábamos para nada por su parte. Se trata de la nueva Lenovo G02, que se caracteriza por ser una consola de videojuegos retro, y que compite directamente en el segmento de las populares R36 o equivalentes de Anbernic. Aunque es un dispositivo que llega con cierta polémica, y vais a entender el por qué.

Una auténtica consola retro con el sello Lenovo

Lenovo es una firma china, y en su país se puede permitir ciertas licencias, nunca mejor dicho, que a nivel global serían cuestionables. Y es que esta nueva Lenovo G02 nos ofrece varias versiones a las que se les pueden añadir distintas tarjetas microSD, de 64GB o 128GB. Esto quiere decir que esas tarjetas incluyen miles de juegos retro, y aquí viene lo polémico. Y es que se trata de juegos con derecho de autor, que normalmente muchos pensamos que se distribuyen sin consentimiento, y es así en la mayoría de los casos.

La consola retro Lenovo G02 | Lenovo

Pero en esta ocasión no es así, y la propia Lenovo ha aclarado que se trata de una edición para el mercado chino para los que tiene las licencias de los juegos incluidos en estas consolas, así que polémica cerrada. Otra cosa es dónde terminen vendiéndose las consolas, pero eso depende ya más de los retailers y el ecommerce. Pues bien, pasando a lo interesante, estamos ante una consola que nos recuerda mucho a la R36S o las Anbernic RG35XX.

Esta tiene una pantalla bastante grande, de 4,5 pulgadas con resolución de 1024x768 píxeles y tecnología IPS. Es una consola que cuenta con una batería de 4000 mAh recargable mediante un puerto USB tipo C, y que se carga al completo en unas dos horas. Con ellas podemos disfrutar de la consola entre tres y seis horas a pleno rendimiento, lo que no está nada mal.

Sobre su diseño, es muy similar al de sus competidores, cuenta con una cruceta, botonera de cuatro botones, así como otros tres botones de acción, entre ellos el que controla la iluminación. También ofrece un stick analógico que incorpora iluminación RGB para darle un toque más gaming, y en la parte inferior derecha, el altavoz.

Detrás, como suele ser habitual en este tipo de modelos, cuenta con cuatro gatillos que nos dan la posibilidad de jugar a sistemas más modernos. Lenovo ha compartido que debajo del capó hay un procesador Rockchip RK3326, y por tanto podemos esperar algo similar en términos de potencia al de sus competidores.

Para quienes piensan que es una consola Fake y no es de Lenovo, hay varios testimonios ya que confirman que es real y la propia empresa ha anunciado que es un producto licenciado para China y totalmente legal, que no estará disponible en su catálogo global. Sobre su precio, se mueve en los 60 euros al cambio, dentro de lo que podemos esperar de una consola de este tipo para una marca de alta gama como Lenovo.