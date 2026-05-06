¿Es legal instalar una mirilla inteligente en la puerta de tu casa?

Para los que les preocupa la seguridad de sus hogares tanto los timbres como las mirillas inteligentes pueden ser la solución. Este tipo de dispositivos suscitan una serie de dudas entre los usuarios, y entre ellas la más común es, si es o no legal instalar este tipo de dispositivo con cámara en la puerta de sus viviendas. A continuación, trataremos de resolver esta duda.

Todo lo que debes saber acerca de las mirillas inteligentes en una comunidad

Una pregunta que tiene una sencilla respuesta, es legal instalar una mirilla inteligente en la puerta de mi casa. La respuesta es sí, es legal, aunque esta tiene algunos matices, que debemos tener en cuenta para que sea totalmente legal y evitar las consecuencias legales, si no cumplimos con la normativa. La encargada de vigilar el uso de este tipo de dispositivos es España, es la Agencia de Protección de Datos (EAPD) la cual hace distinción entre “videovigilancia” y “uso doméstico”. Para que la instalación de esta sea legal y no nos enfrentemos a multas, debemos seguir una serie de reglas fundamentales.

Mirilla inteligente EZVIZ HP2 | EZVIZ

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es el “ángulo de visión de la mirilla”, ya que no pueden grabarse de forma indiscriminada espacios, públicos y privados, como el interior de vivienda del vecino, a la calle si vives en un bajo. Así como las zonas comunes como el ascensor o el rellano. La forma correcta de instalarla es cubriendo ese espacio mínimo indispensable delante de tu puerta.

El uso y funcionalidades de las que disponga es clave para determinar si es legal o no. De manera que si solo permite ver quién llama en tiempo real se considera uso doméstico. En el caso de que podamos grabar y almacenar las imágenes de forma continuada y se active por detección de movimiento, supone un problema. En tal caso, si se graba espacios comunes, la ley exige la obtención de un permiso de la comunidad de vecinos, el cual debe someterse a votación y aprobado en una junta de vecinos. En tal caso, debemos colocar un cartel homologado avisando de que es una zona de videovigilancia.

Instalar y usar el dispositivo de forma correcta, respetando la privacidad del entorno ofrece una serie de ventajas, como ver quien ha llamado a la puerta a distancia desde el teléfono móvil. Hablar con los visitantes gracias al audio bidireccional. Incluso es de ayuda para personal con movilidad reducida o problemas para alcanzar una mirilla tradicional, ofreciéndoles la oportunidad de ver quién llama antes de abrir la puerta a extraños.

Otra de las ventajas se encuentra en el efecto disuasorio, haciendo las labores de seguridad pasivas. Ya que son muchos los intrusos que suelen evitar los accesos con esta tecnología. Por lo que instalar una mirilla inteligente nos ayuda a modernizar la seguridad de nuestra casa. Siempre y cuando la instales de forma legal y hagas un uso adecuado de esta.