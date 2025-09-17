Ahora puedes seguir las recetas de tu Thermomix desde la pantalla del móvil

No cabe duda de que Thermomix es sinónimo de cocina sofisticada y práctica. Estos robots son la referencia en el segmento, siendo todo un acontecimiento social tanto el lanzamiento de nuevos dispositivos como la expansión boca a boca mediante su peculiar concepto comercial. Unas Thermomix que ahora son más sencillas de utilizar, sobre todo porque se están actualizando para que sean más cómodas de usar, sobre todo gracias a nuestros smartphones. La firma ha anunciado ahora una serie de novedades relacionadas con su app, que brindan nuevas funciones a este dispositivo.

Tres novedades de software para Thermomix

Las tres novedades que ha presentado ahora el fabricante van encaminadas a integrar el uso de los smartphones con el cocinado, sobre todo con su seguimiento. La primera gran novedad es el seguimiento móvil vía Cookidoo, que nos permite seguir todos los pasos del cocinado desde el propio smartphone. Esto será así cuando los pasos de cocinado superen los tres minutos, si es así, con la cocina guiada como manual, vamos a poder seguir el cocinado en tiempo real.

Thermomix TM7 | Thermomix

Recibiremos notificaciones en tiempo real, controlar a distancia la Thermomix, o en algunos casos, silenciar los avisos sonoros que hace al final de cada cocinado el robot. Por tanto, lo que ahora nos ofrece la app de Cookidoo es una integración total con los sistemas del robot, tanto para tomar su control remoto como para recibir notificaciones en tiempo real sobre la evolución y necesidades del cocinado.

Lo mismo ocurre ahora con la transferencia de recetas, esta también se integra tanto en el funcionamiento de la Thermomix TM7 como de la app Cookidoo. Por tanto, ahora cuando encuentres una receta que te guste en la app, la puedes llevar directamente al robot y comenzar a cocinar a tu ritmo, pero con los pasos en tiempo real que hemos conocido líneas arriba que también se implementan en la app.

Por último, la tercera gran novedad de esta gran actualización de software tiene que ver con los ajustes predefinidos para distintos tipos de cocinado. A partir de ahora, podremos configurar ajustes predefinidos para que el resultado final del cocinado sea tal cual deseamos, y evitemos sorpresas de texturas a la hora de abrir la tapa. Ahora podemos elegir los ingredientes, así como la cantidad y el resultado que queremos que tenga al final del cocinado.

Por tanto, a partir de ahí el robot hará los ajustes necesarios para que los cocinados salgan con la textura que deseamos. Unas novedades que llegan tanto con una actualización de firmware de la Thermomix TM7, como de la app de Cookidoo. Con ambos actualizados, comenzaremos de inmediato a experimentar estas funciones esenciales para que los cocinados salgan perfectos, y por supuesto, también se desarrollen de la forma más cómoda posible.