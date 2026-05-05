Los Xiaomi 17T y 17T Pro se filtran al completo

Serán los nuevos móviles de alta gama de Xiaomi, y acaban de filtrarse al completo con todo detalle. Los Xiaomi 17T han mostrado sus principales características en uno de los medios con mejor reputación a la hora de compartir información previa a los lanzamientos, como es Winfuture. En ella, además de características, hemos visto imágenes de estos dispositivos, que nos brindan una imagen bastante cercana a lo que podemos esperar de ellos cuando se lancen en cuestión de unos meses.

Se quedan sin secretos

Como ocurría hoy precisamente con los Google Pixel 11, hemos visto cómo los futuros terminales de Xiaomi no tiene ya secretos que guardar al conocer tanto su ficha técnica al completo como su diseño. Este último es bastante similar a su predecesor, y no podemos decir que haya grandes cambios en este aspecto. Por otro lado, como os habéis dado cuenta, su nombre da un salto también hacia una nueva numeración, como sus compañeros de gama.

Y es que Xiaomi se salta los modelos 16 para alinearse con los iPhone 17, y por tanto adoptar este Xiaomi 17T que esperamos como nueva iteración de alta gama de los chinos. Un detalle llamativo es que estos modelos tendrán un precio más elevado, de unos 100 euros, como os podéis imaginar por el alza de los costes de la memoria RAM.

Pero al menos a pesar de ese aumento, los consumidores van a poder acceder a móviles más potentes en diferentes facetas. A nivel de pantalla, el modelo estándar cuenta con una de 6,59 pulgadas, mientras que el modelo Pro aumenta hasta las 6,83 pulgadas. Su resolución es de 2756 x 1268 píxeles, mientras que el más grande tiene una de 2772 x 1280 píxeles.

En cuanto al rendimiento, el modelo estándar dependerá de un potente MediaTek Dimensity 8500 Ultra, mientras que la variante Pro tendrá el Dimensity 9500, uno de los más potentes en el mercado en la actualidad, y que hará de este móvil un auténtico tope de gama. Ambos modelos contarán con 12GB de memoria RAM, así como 256GB o 512GB de almacenamiento interno.

La cámara de fotos de ambos teléfonos tendrá un sensor principal de 50 megapíxeles, así como zoom óptico de 5x en un sensor de teleobjetivo y un ultra gran angular de 12 megapíxeles. Veremos si la versión Pro la mejora. Delante, la cámara para selfies será de 32 megapíxeles, por lo que sin duda alguna estará muy bien equipado en este sentido.

Otra filtración ha desvelado que estos teléfonos tendrán baterías muy grandes, de 6500mAh en el caso del Xiaomi 17T, mientras que el Xiaomi 17T Pro tendrá una batería aún más grande de 7000mAh, con cargas de 67W y 100W respectivamente, mientras que la variante Pro tendrá carga inalámbrica de 50W, al máximo nivel.

Como es lógico, su software será Android 16 bajo la capa de personalización HyperOS 3, que es la más reciente de la marca china, y que encontramos en sus otros topes de gama. Sobre su lanzamiento, se espera que lleguen al mercado europeo poco después del lanzamiento de los iPhone 18, allá por el mes de septiembre, por lo todavía nos quedan 4 meses por delante para conocer más detalles de ellos.