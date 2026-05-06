Estos pendientes inteligentes miden tu flujo sanguíneo, calidad del sueño o ejercicio físico

Los wearables nos acompañan ya desde hace años en nuestro día a día, para medir nuestra actividad física, salud y mucho más. Normalmente los usamos en forma de relojes inteligentes, pulseras, y desde hace no mucho también en anillos. Ahora conocemos un formato novedoso, y más wearable que nunca, porque se trata de unos pendientes que son capaces de medir todas las variables de nuestra actividad y salud con solo llevarlos colocados en las orejas, más cómodo, imposible.

Así funcionan los pendientes inteligentes Lumia 2

Estos auriculares cuentan con sensores que incluso nos permiten posicionarnos para unos resultados mucho más precisos. Son capaces de hacer seguimiento de nuestro flujo sanguíneo, lo que los hace diferentes de cualquier otro wearable. Ya que analiza el flujo sanguíneo hacia la cabeza para ayudar a los usuarios a optimizar su enfoque, permitiéndoles ver qué ocurre en su cuerpo más allá de lo que muestra la frecuencia cardíaca tradicional.

Cuando se trata del sueño, es capaz de analizar cómo duermes y leer la preparación diaria de tu corazón para cada nuevo día, para lo que mide métricas como la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) y la frecuencia cardíaca en reposo (RHR). También hace seguimiento del ciclo menstrual, haciendo seguimiento de la temperatura para mantener al usuaria informada de las diferentes fases de su ciclo.

Cuando hacemos ejercicio físico también es capaz de monitorizar diferentes datos relevantes de nuestra actividad. De hecho puede analizar la frecuencia cardíaca durante las rutinas y carreras para otorgar una Puntuación de Cardio, siendo un dispositivo totalmente apto para el gimnasio como compañero de actividades.

Incluso nos ofrece algo más allá de la simple monitorización, ya que nos brinda consejos como un auténtico entrenador, gracias a las lecciones personalizadas sobre cómo marcar el ritmo, hidratarse y aumentar el flujo sanguíneo para recuperarse y sentirse mejor. Este es un wearable que nos ofrece las máximas garantías en su desarrollo, validado siempre por las principales autoridades sanitarias.

Es un wearable que en su primera generación pudo transformar la experiencia de pacientes con Síndrome de Taquicardia Ortostática Postural (POTS) y COVID persistente cómo estos comprenden sus cuerpos. Estos pendientes inteligentes cuentan con una batería integrada, que nos brinda un uso de entre 5 y 8 días con una carga completa.

Son unos pendientes con numerosa tecnología propietaria, de hecho sus creadores tienen en tramitación 12 patentes ya otorgadas y detrás lleva 6 años de intensas investigaciones. Su precio parte de los 236 euros al cambio. Eso sí, habrá que esperar un poco para tenerlos entre manos, ya que se espera que las primeras entregas se realicen a partir del próximo mes de diciembre de 2026.