¿Por qué el Macbook Neo está arrasando en ventas? Tim Cook saca músculo de su nuevo portátil

Es curioso el giro dado por Apple en su segmento de portátiles, ha pasado de contar con una de las gamas más exclusivas del mercado, con dispositivos que no bajaban de la horquilla de entre los 1200 y 1400 euros, a lanzar uno de los portátiles más accesibles del mercado, y lo mejor de todo, sin renunciar a la esencia de los MacBook. Ahora ha sido el propio Tim Cook quien ha confirmado que las ventas han superado incluso sus mejores previsiones.

¿Por qué está arrasando?

Entra por los ojos. Es un portátil que a pesar de costar 699 euros, se siente al tocarlo y verlo como un portátil mucho más exclusivo, a nivel visual no tiene mucho que envidair a otros MacBook, y de hecho lo mejora. Porque ofrece el diseño icónico de los MacBook en un frasco más pequeño y colorido, recordemos que está disponible en varios acabados de diferentes colores, a cada cual más llamativo.

Al final Apple ha entendido que hay una fórmula que siempre funciona, ofrecer un producto premium, o al menos con su aspecto, a un precio asequible. Lo llevamos viendo muchos años con Xiaomi, el mayor especialista a nivel mundial en lanzar productos premium con precios muy competitivos, y este Neo es la primera gran incursión de Apple en ese mercado.

El MacBook Neo ofrece un procesador de la gama M, que como sabéis están desarrollados por Apple, y ofrecen un nivel de rendimiento muy elevado para la horquilla de precio que tienen. Pero sin duda lo que hace diferente a este portátil en su franja de precio, es la pantalla con tecnología Tandem OLED. Esta no solo ofrece imágenes contrastadas y vívidas con negros puros, sino también un alto brillo pico de 2000 nits.

Eso sí, es un MacBook con personalidad, porque se ha alejado de sus compañeros de gama más caros en un planteamiento básico. Como el cambio en la geometría del trackpad y la inclusión de un teclado con mayor recorrido táctil que hacen de él un portátil apto para un abanico mayor de consumidores. Hablamos de estudiantes, usuarios casuales que consumen entretenimiento, e incluso a quienes les basta la ofimática en el trabajo.

Y no olvidemos la manzana de su tapa, que como en el caso del iPhone, es el mayor atractivo para muchos usuarios. Este puede convertirse en el primer portátil Apple para muchos, y quizás también el primer dispositivo de la marca en sus vidas, y es lógico, porque su precio se presta a ello. Ahora estamos conociendo que tanto LG como Samsung están trabajando en sus alternativas, ordenadores baratos, atractivos y con sistemas operativos más ligeros.

En el caso del nuevo Neo, otro de los puntos fuertes es que ofrece la misma experiencia de uso de los demás Mac, ya que cuenta con el sistema operativo macOS, en su última versión Tahoe, por lo que podemos entrar de lleno en el ecosistema de Apple por un precio ajustado, de tan solo 699 euros.