Tu futuro móvil Samsung podrá chequear tu salud gracias a su pantalla OLED

Samsung quiere revolucionar las pantallas de sus móviles haciéndolas más funcionales que nunca. Al menos eso es lo que ha mostrado la firma coreana en una de las ferias de pantallas más importantes del planeta, como es el SID Display Week 2026, que se ha celebrado en Estados Unidos. Allí ha mostrado una pantalla que además de mostrar colores vivos y un excelente contraste, nos permite chequear nuestra salud gracias a las nuevas tecnologías integradas en el panel de la pantalla, que ofrecen una evolución sin precedentes en la medición de factores de salud.

Una pantalla revolucionaria

Los que ha presentado Samsung en esta feria es su pantalla OLED Sensor, que como su nombre indica, integra sensores que pueden brindar información adicional a las aplicaciones de salud de Samsung, y sustituir en parte al uso que hacemos de otros dispositivos adicionales, como wearables con sensores de salud.

Ya que según la muestra que han llevado a la feria, con esta pantalla instalada en nuestro smartphone, podremos no solo medir nuestra frecuencia cardiaca pulsando la pantalla con nuestro dedo, sino que además vamos a poder chequear la presión arterial, algo que no está presente en muchos dispositivos incluso relojes o pulseras, lo que supondría un salto de gigante en la evolución de las pantallas de los móviles.

De momento es un prototipo, pero es evidente que Samsung debe estar trabajando ya en llevar estos paneles a sus smartphones para diferenciarse de su competencia, que ni de lejos cuenta con algo de este estilo en su portfolio. Además, el panel Flex Chrome Pixel muestra cómo Samsung ha podido mejorar el brillo y la precisión de color en sus paneles. De hecho es capaz de ofrecer un brillo de hasta 3000 nits mientras cubre el 96% del rango de color BT.2020.

Por último, la firma ha mostrado también el Flex Magic Panel, que no es otra cosa que una extensión de la tecnología lanzada por Samsung en los Galaxy S26, y que se centra en la privacidad, evitando que personas que nos rodean puedan ver datos en pantalla sensibles y que no queramos compartir. Y todo ello manteniendo siempre la mejor calidad de visualización en el día a día.

No tenemos la menor idea de cuándo veremos estas novedades en los móviles de Samsung, pero no sería descabellado pensar que los Samsung Galaxy S27 pudieran ya integrar alguna de estas novedades, sobre todo esa pantalla con tecnología para poder chequear nuestra salud sin necesidad de accesorios o wearables adicionales. Quedan todavía 10 meses para ello, y por tanto no suena descabellado que los coreanos puedan integrarlo en sus próximos móviles premium.

Sin duda son este tipo de funciones las que nos hacen más sencillo el día a día y nos ayudan a depender menos de multitud de dispositivos, desde luego es sorprendente lo que pueden llegar a desarrollar fabricantes como Samsung con componentes tan poco dados a la innovación como es el panel de pantalla.