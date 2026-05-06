La tableta Poco C Pad se deja ver antes de su lanzamiento global

Poco está cerca de lanzar una nueva tableta asequible, se trataría de la nueva C Pad, que se lanzaría a nivel global, después de haber salido de China, donde se había lanzado como un modelo de Redmi, por lo que ya tenemos mucha información previa. Concretamente, la tableta se ha dejado ver por la certificación FCC. Como sabéis, esta es imprescindible para ser comercializada en Estados Unidos y otras regiones, por lo que nos viene a confirmar que Xiaomi prepara su lanzamiento global.

Una tableta asequible

La tableta ha pasado por la certificación con el modelo 2603APC14G, que aunque no nos dice que se trata de esta tableta con el nombre de C Pad, sí que previamente es un modelo que se ha vinculado a esa denominación en el software de Xiaomi. Un detalle curioso es que la tableta llegaría al mercado en diferentes acabados Pantone, como gris frío y rojo. Lo mejor es que ya sabemos cuál será su ficha técnica, ya que se espera que sea una versión global de la Redmi Pad 2 de 9,7 pulgadas.

Redmi Pad 2 | Redmi

Teniéndolo en cuenta, podemos esperar una pantalla con panel LCD de 9,7 pulgadas, así como resolución 2K, y una tasa de refresco de 120Hz, por lo que tendrá unas especificaciones de primer nivel desde luego. Es una tableta bastante solvente a nivel de rendimiento, similar a un buen smartphone de gama media. Sobre todo gracias a su procesador Snapdragon 6s Gen 2, que ofrece conectividad 4G si es necesario.

Este viene acompañado de 4GB de memoria RAM, así como de 128GB de almacenamiento interno, que se puede ampliar mediante tarjetas microSD. Tenemos una cámara trasera de 8 megapíxeles, así como una delantera de 5 megapíxeles, nada espectacular, pero sí efectiva. También cuenta con una batería bastante grande para su tamaño, con una capacidad de 7600mAh. Y en términos de multimedia, cuenta con unos potentes altavoces estéreo.

Llegaría con Android 16 bajo HyperOS 3, y por supuesto con funciones de IA. Una tableta que será bastante barata, a tenor de lo visto ya en otros mercados, como por ejemplo Malasia, donde se ha puesto a la venta por unos 125 euros al cambio, por lo que no sería raro verla en España entre los 150 y 200 euros. Con todo esto, esperamos que su lanzamiento en nuestro país pueda producirse en las próximas semanas, justo antes de que comience el verano, desde luego ya está todo dispuesto para que sea así.